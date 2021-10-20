«Наши книги живые» Древние книги старообрядцев вызывали восторг и изумление у посетителей книжной выставки-ярмарки

На XXII Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор», состоявшейся во Владивостоке в начале октября, особый интерес у посетителей вызвали не современные и красочные издания на стендах и столах участников книжного форума, а скромные, посеревшие от времени фолианты, представленные Большекаменской общиной старообрядцев.

«К нам приезжают ученые из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Музея истории и культуры старообрядчества города Боровска, из университета Кембриджа (Великобритания), научных центров Пекина, из Русского музея в Сиднее (Австралии), которые помогают нам сохранять и описывать книги. Кто-то работает с документами, кто-то – с книгами»

Перевозить раритеты – это грех

15 книг, в том числе одну рукописную, из фондов Древлеправославного Иркутско-Амурского архива русской православной старообрядческой церкви, базирующегося в городе Большой Камень, привез на «Печатный двор» протоирей Елисей Елисеев. Самая древняя богослужебная книга «Апостол» напечатана в 1633 году. По словам отца Елисея, уникальности в ней нет и материальной ценности она не представляет. Но для старообрядцев она важна как образец правильного (истинного) написания церковных текстов, потому что издана до раскола Русской православной церкви. Самые «современные» труды изданы в конце XIX века. Самые ценные – рукописные, потому что дубликатов в мире нет, будь то «Псалтырь» или «Песенный сборник стихов».

Старообрядческие книги были разложены на столе в свободном доступе. Желающие могли взять их в руки, полистать и даже попытаться прочитать текст на старославянском языке. После небольшого урока отца Елисея это оказалось совсем нетрудно.

Правда, из-за неподходящих условий хранения бумажного антиквариата, прежде всего запыленности и влажности в помещении, не все книги были выставлены на всеобщее обозрение. К тому же бумага, пережившая века, не терпит жировые следы от пальцев. Для нее это равносильно попаданию капель серной кислоты.

По словам протоирея Елисея, на нынешний «Печатный двор» старообрядческая литература попала по приглашению директора Приморской краевой публичной библиотеки имени М. Горького Александра Брюханова. И, скорее всего, в этом году был последний выход в люди реликтов из фондов Древлеправославного Иркутско-Амурского архива, которому через несколько месяцев исполнится четверть века со дня формирования. Транспортировка и выкладка на открытом воздухе – это губительный стресс для столетних книг. Этого делать нельзя. На предыдущей выставке-ярмарке древние кондуиты старообрядцев тоже экспонировались, но тогда они были спрятаны под стеклом. Что, по мнению отца Елисея, тоже было не очень здорово.

– Когда книги сохранялись под стеклом, они не вызывали такой живой интерес у гостей «Печатного двора», как в этом году. Они разглядывали книги сверху и не могли к ним притронуться. Точно так же люди видят книги и в музее. В этот раз все было иначе. Все было великолепно. Я люблю смотреть за глазами, когда человек рассматривает книгу. В этот момент глаза человека выражают состояние его души. Конечно, не у всех. Книги брали в руки молодые и старые люди, и почти у всех в глазах был шок. Некоторые столбенеют, смотрят то на меня, то на книги. Среди потока современных книг и изданий они натыкаются на какое-то чудо. Люди не могут понять, что это такое! А потом спрашивают, можно ли потрогать. Некоторые просто прикасаются руками осторожно, как к какой-то святыне, некоторые даже умеют читать старославянские тексты. Видимо, изучали когда-то в институте. И наши книги вернули их в прошлое. Я вижу, как эти люди с явным удовольствием демонстрируют свое умение супругу или супруге. Он радуются, как дети. И это очень приятно видеть, – признается протоирей Елисей Елисеев.

Немыслимо утилизировать историю

Честно говоря, посетители выставки-ярмарки искренне удивлялись, когда узнавали, какую организацию на книжном форуме представлял отец Елисей, высокий худощавый мужчина с бородой, грамотно поставленной речью – ровной, умиротворенной, без эмоциональных всплесков и без полутонов. В черной рясе с восьмиконечным крестом на груди, но в отличие от православного креста без изображения распятого Христа. Для большинства наших современников старообрядцы – это люди из далекого прошлого России, отказавшиеся принять церковные реформы патриарха Никона, сбежавшие от гонений в Беловодье, в Приморье и даже в Бразилию. К примеру, семья старообрядцев-отшельников Лыковых из знаменитой документальной повести «Таежный тупик» советского журналиста и писателя Василия Пескова на десятилетия укрылась от преследования в глухой срединной тайге в Западных Саянах в 1938 году.

Между тем в Приморье, в городе Большой Камень, уже 26-й год существует старообрядческая община, в которой вместе с прихожанами не более 25 человек. Из них 11 – официальных членов конфессии с правом голоса, мужчин и женщин. Некоторые с высшим образованием. Центр духовной жизни христиан-старообрядцев юга Приморья – храм преподобного Сергия Радонежского в селе Суходол, освященный в феврале 1997 года преосвященным Силуяном (Килиным), епископом Новосибирским, всея Сибири и временно Дальневосточным.

Несмотря на малочисленность, большекаменские старообрядцы со дня основания общины ведут активную общественную и просветительскую работу. В 1995-2004 годах они издавали газету «Русь православная» (6+) фантастическим по нынешним временам тиражом – до 20 тысяч экземпляров, которая печаталась во Владивостоке и распространялась практически на всех континентах. Ее идейным вдохновителем и редактором был житель Большого Камня Елисей Елисеев, выпускник отделения театральной режиссуры Хабаровского государственного института искусств и культуры, член Общественной палаты Приморья первого созыва. Когда-то в миру, еще не будучи настоятелем старообрядческой церкви в селе Суходол, Елисеев устраивал в Большом Камне рок-фестивали, организовал молодежный центр и молодежный канал на местном телевидении.

– Буквально после выхода первого номера «Руси православной» в январе 1996 года к нему стали приходить уникальные письма, заметки и рукописные материалы. Люди присылали истории своей жизни и своих предков. Осознавая их ценность, мы даже не могли подумать, чтобы их выбросить или утилизировать. Это было бы немыслимо. Это была история нашей страны и нашей церкви. Понимая ценность этих материалов, мы стали их собирать и формировать. И уже через год, в феврале 1997 года, с благословения нашего епископа Силуяна был организован Древлеправославный Иркутско-Амурский старообрядческий архив. Я стал его руководителем. В архив люди присылали и приносили старые письма, дневники, фотографии и прочее, прочее. Мы получали конверты и посылки из Австралии, Америки, со всего мира. С Аляски в Суходол приезжал священник с матушкой, выходец из Приморья. У него здесь остались родственники. Так постепенно у нас образовались мощные коммуникативные связи. И среди подарков и передач стали появляться книги, которые были нам нужны для богослужения, – рассказал протоирей Елисей.

Эти книги – не музейные экспонаты

Для полного годового богослужения старообрядческой церкви требуется порядка 70 книг. В Приморье такого количества клерикальных книг у старообрядцев не было. И в 90-х годах прошлого века старообрядческая литература в нашей стране не издавалась – в отличие от книг Русской православной церкви. Поэтому большекаменские старообрядцы во время богослужения довольствовались тем, что было под рукой. Немного самых нужных книг им присылали единоверцы из разных городов страны.

Очень много книг отец Елисей привез из Нижнего Новгорода, где старообрядческую литературу продают в антикварных магазинах. Люди дарили и дарят книги из семейных библиотек, оставшихся после смерти родителей. Так, за почти три десятилетия в архиве накопилось очень много уникальных трудов, в том числе рукописных. Среди раритетов хранится неизвестный и неописанный наукой экземпляр Острожской библии, изданной в XIX веке. Когда-то эта книга принадлежала старообрядцу Бармину, дяде будущего митрополита Московского и всея Руси Алимпию (Гусеву).

– Мы понимаем, что не имеем права просто так держать у себя эти ценности. Наши книги живые. Это не музейные экспонаты, к которым доступ закрыт. Мы с ними живем, мы по ним молимся. К нам приезжают ученые из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Музея истории и культуры старообрядчества города Боровска, из университета Кембриджа (Великобритания), научных центров Пекина, из Русского музея в Сиднее (Австралии), которые помогают нам сохранять и описывать книги. Кто-то работает с документами, кто-то – с книгами. Мы знаем почти всех (на 90 процентов) современных исследователей старообрядчества. Постепенно у нас спохтался (то есть собрался) хороший архив, документальный и книжный. Возможно, у нас не идеальные условия хранения, но они есть. Община выделила для него помещение. Не так давно нам передали очень большую старообрядческую икону Николы Чудотворца XIX века, специально отреставрированную для нашего прихода почетным нереестровым атаманом Амурского казачьего войска Крюковым, – говорит 56-летний протоирей Елисеев.

Сегодня благодаря подвижничеству отца Елисея, а также членов Большекаменской старообрядческой общины Древлеправославный Иркутско-Амурский архив по праву считается наиболее полным и наукоемким старообрядческим архивом после знаменитого архива Рогожского поселка в Москве. Чем Приморский край может гордиться. И очень жаль, если протоирей Елисей сдержит слово и в будущем году не привезет свои книжные сокровища на очередной «Печатный двор».

Сергей КОЖИН

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