Зачем мусорной площадке реестр Старые правила обращения с бытовыми отходами получили новое звучание

На очередном, октябрьском, занятии муниципальной школы «Управдом» горожанам напомнили о правилах организации контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), а также рассказали о последствиях несоблюдения этих правил.

«В случае раздельного сбора мусора тариф для населения остается прежним. Просто у экологического оператора появится больше шансов реализовать чистый пластик или картон»

Придомовая экология

Последние несколько лет правила остаются неизменными, напомним их вкратце:

Место для контейнерной площадки определяет общее собрание собственников МКД. После этого управляющая организация согласовывает выбранное жителями место с управлением экологии администрации города.

Независимо от видов мусоросборников (контейнеры, бункеры) контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение c трех сторон высотой не менее 1,5 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Расстояние от контейнерной площадки до многоквартирных жилых домов (а также детских игровых и спортивных площадок) должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров. Допускается уменьшение указанных расстояний, но не более чем на 25 % (то есть возможно сокращение дистанции до 15 метров).

Установка контейнерных площадок на тротуарах или проезжей части не допускается.

Рядом с контейнерной площадкой (либо на ней) должен быть размешен график вывоза мусора, разумеется, с наименованием компании, которая занимается вывозом ТБО, и ее контактами.

Куда может подеваться мусорка

Бесспорно, каждый уважающий себя председатель совета дома выучил эти правила наизусть. Они, в общем-то, логичны и понятны, но если разбираться по порядку, то практически по каждой позиции есть вопросы, порой нерешаемые.

Да вот хотя бы взять согласование места размещения площадки с муниципалитетом. Оно нужно для того, чтобы ваше место сбора мусора занесли в общекраевой реестр контейнерных площадок. До недавнего времени получить такое согласование было не так уж и просто. Довольно часто площадки, организованные еще с момента сдачи дома (если речь идет о хрущевках, там площадки остаются на своем «историческом» месте по 50-60 лет), не входят в реестр по самой простой причине: расстояние между ними и домами не соответствует установленным СанПином 20 (или 15) метрам. Площадки эти, разумеется, обслуживаются, так как и Приморский экологический оператор (ПЭО), и перевозчики знают об их существовании.

Ну и в чем проблема, спросите вы. Главное ведь, чтобы мусор вовремя вывозили. А включили эту конкретную площадку в реестр или нет – дело десятое. И будете неправы.

– Не внесенные в реестр контейнерные площадки не защищены никакими нормативами. Появится необходимость, допустим, у Примводоканала или ВПЭС снести какую-либо из незарегистрированных площадок для ремонта сетей – они это сделают и будут правы, – комментирует начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер. – Более того, после окончания ремонтных работ они даже не обязаны будут восстанавливать уничтоженную ими площадку.

Разделяй и радуйся. Чистоте

Впрочем, с этого года с очередным обновлением санитарных правил ситуация с регистрацией площадок значительно упростилась. Потому что были впервые прописаны нормы по установке площадок для раздельного сбора мусора. Для таких площадок расстояние до МКД может сократиться с 20 до более реальных для наших дворов 8 метров.

– В этом случае в протоколе общего собрания необходимо указать, что запланированная площадка предназначена для раздельного сбора мусора. Понятное дело, что планы не должны расходиться с реальными делами и на площадке в дальнейшем действительно должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора мусора (устанавливаются они за счет Приморского экологического оператора и его силами), – поясняет ведущий специалист по внедрению раздельного сбора мусора ПЭО Софья Вавилова. – Площадки для раздельного сбора мусора согласовывает ПЭО, поэтому документы необходимо отправлять туда, а не в управление экологии мэрии.

Напоминаем, кстати, что в оранжевые баки можно складывать ПЭТ-бутылки, флаконы из-под бытовой химии, канистры, стеклотару, жестяную тару, алюминий, плотный картон и бумажные яичные ячейки. Пластиковые пакеты сюда выбрасывать не рекомендуется.

Спикеры «Управдома» еще раз напомнили, что в случае раздельного сбора мусора тариф для населения остается прежним. Просто у ПЭО появится больше шансов реализовать чистый пластик или картон. Грязный ни для кого не представляет интерес, и у него больше шансов отправиться под пресс вместе с прочими отходами.

Когда приедет мусоровоз?

Другая причина, по которой невозможно получить согласование на размещение контейнерной площадки, – земля под придомовой территорией не поставлена на кадастровый учет.

Впрочем, можно считать, что эта проблема – дело вчерашнее. На днях на местном уровне было принято решение оформлять площадки, даже если земля не поставлена на кадастровый учет. Так что, по словам представителей городской администрации, теперь по этой причине отказа в согласовании не будет.

С графиком вывоза мусора, которым должна быть оборудована площадка, тоже не все так гладко. График этот вы редко где увидите по простой причине: ни у ПЭО, ни у самих перевозчиков подобного расписания нет. Единственный аргумент, которым они отметают претензии жителей, управляющих организаций либо органов местного самоуправления, таков: мы должны вывозить ТБО по мере накопления с 6.00 до 23.00 с учетом температурного режима (при температуре воздуха плюс 5°С и выше – ежедневно, при плюс 4°С и ниже – один раз в три дня при расстоянии площадки до МКД 20 метров и более; ежедневно – при расстоянии от 15 до 20 метров).

Спрашивается, к чему такая щепетильность – указывать время вывоза?

– А вот если бы мы знали, во сколько конкретно приедет мусоровоз, было бы проще – мы бы дворника на это время попросили подойти, чтобы он после опорожнения контейнеров привел площадку в порядок, – объясняют свои претензии председатели советов домов.

Увы, как показывает практика, до такой степени цивилизованности уборка и вывоз бытовых отходов у нас дойдут еще очень нескоро.

Анжелина ШИЛАН

Фото из архива «В»