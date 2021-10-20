Гиммлер, капут! Попытки использовать Интернет для игр с законом для двух приморцев плохо закончились

Совершая противозаконные деяния в социальных сетях, скрываясь под вымышленными именами и аватарками, злоумышленники рассчитывают на неуязвимость и безнаказанность. И совершенно напрасно.

Современные технологии, которые применяют правоохранительные органы для раскрытия преступлений в лабиринтах Всемирной паутины, не оставляют шансов остаться вне поля зрения спецслужб. И, как следствие, избежать заслуженного наказания.

Тому свидетельство две истории, случившиеся в разных городах Приморья в разное время, с разными людьми по возрасту и социальному положению, но с закономерным, почти одинаковым финалом.

Штраф за нациста заплатит мать

В ноябре прошлого года в прокуратуру города Партизанска поступило сообщение о том, что в Интернете в приложениях «Одноклассники», WhatsApp и «ВКонтакте» появились изображения нацистской символики и атрибутики, а также информация с признаками националистических и расистских высказываний, запрещенные к распространению Конституцией РФ. Кроме того, в Российской Федерации в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» запрещено использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики и символики, сходных с нацистской.

В ходе проверки полученной информации в социальной сети «Одноклассники» был выявлен профиль Heinrich Himmler с размещенной нацистской символикой, демонстрируемой неограниченному количеству пользователей. С помощью умной техники установить личность хозяина данного профиля не составило труда. Им оказался 17-летний житель Партизанска.

На графическом изображении его аватарки в мобильном телефоне, в приложении WhatsApp также была изображена нацистская символика. Специалисты установили, что в высказываниях на немецком языке, размещенных подростком в личном профиле, имеются признаки националистического и расистского содержания.

На заседании суда, состоявшемся в конце июля этого года, в судебном участке № 54 судебного района города Партизанска несовершеннолетний правонарушитель административное нарушение признал и раскаялся в содеянном. Ему повезло. Можно сказать, что хулиган отделался легким испугом.

Суд признал его виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично, в том числе с использованием средств массовой информации (ст. 20.3 ч. 1 Кодекса РФ о правонарушениях).

Суд также постановил подвергнуть подростка наказанию в виде штрафа в размере 1000 рублей. И обязал удалить из социальных сетей нацистскую символику и расистские высказывания. Мать 17-летнего подсудимого присутствовала в зале суда как его законный представитель. Можно представить, что чувствовала 50-летняя женщина, рожденная и выросшая в Советском Союзе, когда услышала, в каком страшном преступлении обвиняют ее несовершеннолетнего морального уродца. Возможно, она впервые пожалела, что неправильно воспитывала сына. А может быть, ей стало жалко тысячи рублей, которые ей же и придется заплатить за своего оболтуса.

Зашелся в протесте

Еще одно преступление, на этот раз уголовное, также было совершено с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет 53-летним жителем Владивостока, мастером участка ОАО «Восточная верфь». Как следует из материалов уголовного дела, этот гражданин еще в сентябре 2018 года, во время второго тура выборов губернатора Приморского края, призывал в социальных сетях к экстремистской деятельности, направленной против членов самой популярной политической партии в России.

При этом, как установит следствие, мастер знал, что за подобные призывы можно попасть под статью УК РФ и сесть на скамью подсудимых. Но политическая ненависть и вражда к определенной социальной группе населения, а также их сторонников затмили ему разум. Окончательно обезумев от своей неприязни, мужчина открыто призывал убивать всех, кто связан с этой партией, а также тех, кто ее поддерживает.

Разумеется, его бесчеловечная агитация также не осталась незамеченной правоохранительными органами. Что стало для экстремиста неожиданностью. Мастер был задержан, но отпущен до суда под подписку о невыезде.

И как это зачастую случается, в своем последнем слове перед прочтением приговора он раскаялся и признал свою вину. Учитывая отсутствие судимости, отягчающих обстоятельств, наличие семьи, положительные характеристики с работы и по месту жительства, а также то, что подсудимый совершил умышленное преступление средней тяжести, суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком в 1,5 года условно. С испытательным сроком в 2 года. Вещественные доказательства по данному уголовному делу – роутер и ноутбук суд конфисковал в доход государства.

Своей судимостью «протестант» испортил биографию себе и своим близким людям. Лучше бы свою кипучую энергию он направил на работу, глядишь, больше было бы пользы и предприятию, и семье.

Сергей КОЖИН

Фото Free-Photos с сайта Pixabay