День Кореи прошел во Владивостоке В субботу, 16 октября, на центральной площади Владивостока состоялось знаменательное событие – фестиваль День Кореи. В столице Приморья уже второй раз проводился фестиваль, который призван познакомить россиян с культурой Южной Кореи. В рамках праздника было торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня основания Кореи.

Фестиваль торжественно открыли и. о. генконсула Республики Корея во Владивостоке Ко Мун Хи, первый вице-губернатор Приморского края – председатель правительства Приморского края Вера Георгиевна Щербина, а также глава города Владивостока Константин Владимирович Шестаков.

После официальной церемонии открытия на сцене выступили победители конкурса на лучшую кавер-песню в стиле K-POP и финалисты конкурса K-POP Cover Dance. Оба конкурса проводились генеральным консульством Республики Корея в г. Владивостоке совместно с Национальной организацией туризма Кореи еще летом в социальных сетях среди любителей корейской поп-музыки.

Насыщенная концертная программа включала в себя также выступление коллектива корейских барабанщиков «Хэдон», оркестра «Кармен» с классической и корейской музыкой, солистки Приморской музыкальной филармонии Юлии Макеич.

Свое мастерство показали спортсмены – на сцене прошли показательные выступления по тхэквондо, а также турнир по национальной корейской борьбе ссирым.

Помимо пищи духовной посетителям фестиваля было предложено знакомство с национальной кухней. В рамках мероприятия прошел мастер-класс по приготовлению кимчи, а в зоне фуд-корта можно было заказать блюда корейской кухни.

В фестивале также приняли участие партнеры генерального консульства Республики Корея в г. Владивостоке – Kotra, Национальная организация туризма Кореи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Корейский центр агро-торговли, провинция Канвондо.

Закончился праздник розыгрышем призов среди зрителей, выступлением группы «Аквамарин» с каверами на хиты культовой корейской группы BTS и впечатляющим видеомэппинг-шоу.