С улиц города в этом году вывезено десятки тысяч старых автопокрышек Их уже передали на переработку в специализированную компанию. Сбором и вывозом шин во Владивостоке занимаются муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» и управляющие компании.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, сбор старых автопокрышек ведется постоянно. Городская служба вынуждена убирать колеса не только вдоль дорог, но и вывозить целые завалы из б/у шин, которые вырастают за гаражами, на откосах, в лесу и на других территориях. Только за последние несколько дней свалки из старых автопокрышек вывезли почти с 20 адресов. В их числе улицы Добровольского, Стрелковая, Пригородная, Полевая, 4-я Проходная, Татарская, Тухачевского, Гамарника, Комарова, Садовая, Сипягина, Верхнепортовая, Яблочковая и другие.

«Убедительно просим автолюбителей не выбрасывать старые автопокрышки, а сдавать их на переработку. Приемом покрышек занимаются шиномонтажные мастерские и специализированные компании», – добавили в управлении.

С начала года с улиц города уже собрали и вывезли более 84 тысяч старых колес. Эту работу продолжают и сейчас. Чтобы максимально навести порядок после предстоящей сезонной смены автомобилистами автопокрышек, городская администрация заключит в ближайшее время дополнительный контракт со специализированной организацией на вывоз и утилизацию еще более 50 тысяч автопокрышек.

«У нас продолжает действовать контракт с компанией «ЭкоСтарТехнолоджи» на вывоз еще около 6 тысяч автопокрышек, но мы прекрасно понимаем, что этого будет недостаточно для того, чтобы навести порядок после сезонной «переобувки». Поэтому объявили дополнительный открытый электронный аукцион», – рассказали специалисты.

Напомним, что в прошлом году с улиц Владивостока вывезли 35 тысяч б/у автопокрышек. По предварительным подсчетам, в этом году это число превысит 140 тысяч.

Сергей ПЕТРОВ