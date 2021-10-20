Есть контракт! Автоперевозчики Владивостока перейдут на трехлетние контракты

Администрация Владивостока планирует в будущем заключать с автотранспортными предприятиями контракты на три года с обязательным условием обновления автопарка. Сейчас перевозчики работают по муниципальным контрактам, которые заключены на год.

«Пассажирам от трехлетних контрактов тоже только плюсы, ведь обновление транспорта подразумевает поездки в комфортных, современных автобусах… Перейти на трехлетнюю модель планируем со следующего года»

Как поясняют в управлении транспорта, речь идет о компаниях, которые заняты перевозкой пассажиров на внутригородских маршрутах.

«Трехлетние контракты позволят предпринимателям устойчивее чувствовать себя на рынке и вкладываться в развитие сервиса, – говорит начальник управления транспорта Александр Иванов. – В среднем стоимость одного автобуса сегодня составляет от 4 до 12 миллионов рублей, и окупается такая покупка как раз в среднем за три года. В рамках работы по однолетним контрактам бизнесу нерентабельно вкладываться и покупать дорогие автобусы, ведь у них нет гарантий, что в следующем году условия работы не поменяются».

Иными словами, модель долгосрочных контрактов даст возможность бизнесу планировать свою работу, а администрация будет понимать, кто из бизнеса готов развиваться и обеспечивать качественную услугу.

«Пассажирам от трехлетних контрактов тоже только плюсы, ведь обновление транспорта подразумевает поездки в комфортных, современных автобусах, – добавляет Александр Иванов. – Перейти на трехлетнюю модель планируем со следующего года».

Напомним, что сегодня во Владивостоке на 92 внутригородских автобусных маршрутах работают десять компаний. Это муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1» и коммерческие перевозчики – «ВладАвто», «Каслар», «ВАК», «ДВ Транзит», «ДВ-ТрансСети», «РостТранс», «Раннер», «Самокат», «Влад Рейс». Эти компании летом стали победителями открытых конкурсов в электронной форме на регулярные пассажирские перевозки во Владивостоке. Контракты с ними оформлены на один год.

Кроме того, городское управление транспорта сообщило, что перевозчикам Владивостока с начала года за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов выписано 53 штрафа на общую сумму 265 тысяч рублей.

«Санитарное состояние автобусов – один из ключевых показателей работы автотранспортного предприятия, – говорит начальник управления Александр Иванов. – Нарушения выявляют наши сотрудники во время рейдовых мероприятий, а также после проверки сообщений граждан».

Александр Иванов уточнил, что сумма штрафа за грязь в салоне и неудовлетворительное состояние кузова составляет 5 тысяч рублей.

Кроме того, с прошлого года весь общественный транспорт Владивостока ежедневно проходит санитарную обработку с использованием специальных средств. Автобусы, трамваи, троллейбусы, задействованные на внутригородских маршрутах, обязаны выходить на линию только с отметкой о дезинфекции, ее ставят в путевом листе. За отсутствие такой отметки транспортное средство может быть снято с маршрута.

За минувшие сутки во Владивостоке наличие отметки проверили в 515 автобусах (из них МУПВ «ВПОПАТ № 1» – 105 единиц), 10 трамваях, 4 троллейбусах. Нарушений не выявлено.

Напомним, что обо всех нарушениях в работе общественного транспорта Владивостока можно сообщать по телефону 2614-334.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru