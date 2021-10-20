Рыба выбрасывается на берега Приморья В бухте Средней под Ливадией жители Приморья заметили сотни мертвых рыб на берегу. Также рыба усеяла пляж «Золотари». Достоверно неизвестно, что стало причиной массовой гибели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol \ dps_vladivostok.

Приморцы отмечают, что такое случается часто, однако причины гибели лишь предполагают:

«Икру мечут вдоль берега, а кто не успел – тот вот…»

«Вода очень резко похолодала, температура была 15 градусов, а стала 3 градуса».

«Иваси – рыба теплолюбивая. Но ночью температура резко падает. Сардина колебания температуры не выдерживает, становится снулой и попадает на берег в большом количестве. Такие явления имели место и в прошлые годы... Это не нерест».

«Задохнулась, кислорода не хватает».

«Икру мечет в прибойной полосе».

Местные жители также отмечают: рыба тухлая, потому даже птицы отказываются ее есть. Собирать такую рыбу, готовить и употреблять в пищу людям может быть опасно.

Фото: dps_vladivostok