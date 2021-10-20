Горожане смогут отдохнуть на новых скамейках В парках, скверах и на других городских пространствах продолжают устанавливать новые скамейки. В числе последних адресов, где они появились, – скверы Макарова, Рыбацкой славы и Городов-побратимов.

Установкой новых скамеек занимаются специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока».

«Сейчас закупили и устанавливаем 40 новых скамеек. Также проводим большую работу по ремонту ранее установленных лавок и скамеек», – рассказали специалисты предприятия.

Они также добавили, что в ближайшее время новые скамейки появятся на аллее имени Давыдова, в сквере Веры и надежды и по другим адресам. Помимо этого, в этом году служба закупила и установила на улицах Владивостока 65 новых урн.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru