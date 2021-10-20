Автомобилистам столицы края советуют «переобуться» Автомобилистам краевого центра советуют поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. Это связано с похолоданием.

Как отмечают специалисты, менять резину на зимнюю нужно уже при среднесуточной температуре от +5°С до +7°С. Если во Владивостоке днем еще тепло, то в ночное время погода уже достаточно прохладная. На этой неделе ночью в некоторых районах города синоптики прогнозируют отрицательные температуры.

«Просим автомобилистов своевременно сменить резину. Это позволит избежать аварийных ситуаций и сократить количество ДТП», – отмечают специалисты городской администрации.

При этом горожан просят не устраивать завалы из старых автопокрышек в неположенных местах, а сдавать их на утилизацию в специализированную компанию или ближайший пункт шиномонтажа, оказывающий данные услуги.

Сергей ПЕТРОВ

Фото из архив «В»