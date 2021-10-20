Школьники Приморья создали «ковидные» QR-броши С 11 по 22 октября в Ханкайском округе проходит очная образовательная сессия детского мобильного технопарка Приморского края.

Под руководством наставников ребята уже запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, шифрующими информацию о вакцинировании от COVID-19.

Идея оказалась настолько актуальной, что учащиеся уже получили заказы на изготовление брошей от учителей своей школы.

«Сейчас все готовятся к введению QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест. Мы подумали: как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код он забыл или потерял? Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна: зашел в театр, например, брошь отсканировали, и все – QR-код о вакцинации всегда с собой», – рассказали ученики 6-го класса школы № 1 села Камень-Рыболов.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта primorsky.ru