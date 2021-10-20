Приморцы могут долететь до Москвы за 7650 рублей Возобновлена продажа билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Стоимость авиабилета составляет 7 650 рублей в одну сторону для взрослого и 5 740 рублей для ребенка от 2 до 12 лет, включая все таксы и сборы.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей Дальнего Востока, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления авиабилета по указанному тарифу требуется документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства: для взрослого пассажира – паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме № 8.

«Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлота» в экономклассе из Владивостока в Москву и обратно», – уточнили в ведомстве.

Сергей ПЕТРОВ