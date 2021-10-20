Розыгрыш призов среди вакцинированных все ближе Меньше недели есть у приморцев на прививку от COVID-19, чтобы поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

По условиям жеребьевки завершить иммунизацию необходимо до 25 октября. По словам специалистов краевого департамента информационной политики, зарегистрироваться в розыгрыше ценных призов можно до 30 октября на Региональном портале госуслуг в разделе «Регистрация участников социальной акции «Здоровы вместе». Это сделали уже 28 120 жителей региона.

В акции могут принять участие граждане России, постоянно проживающие на территории Приморского края и прошедшие иммунизацию до 25 октября текущего года. Кто еще не завершил иммунизацию, но хочет попытать удачу и получить ценные призы, может успеть привиться в течение недели однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт.

Розыгрыш состоится 4 ноября.

Евгений СИДОРОВ