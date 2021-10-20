С владивостокцами сыграют в очко Тепловики Владивостока озвучили планируемую дату начала отопительного сезона. Ею может стать этот четверг, 21 октября.

В этот день к отоплению начнут подключать учреждения здравоохранения, детские сады и школы, затем тепло появится в жилых домах. На полный запуск отопления в городе нужно несколько дней.

Кстати, ряд социальных объектов во Владивостоке к теплу уже подключен. Это реабилитационный центр «Парус надежды», Седанкинский дом-интернат для престарелых и другие.

При этом специалисты топливно-энергетического комплекса говорят, что готовы подойти к вопросу начала отопительного сезона на социальных объектах Владивостока индивидуально. И если у учреждений образования, культуры или здравоохранения возникнет необходимость в более раннем подключении к теплу, это обязательно сделают.

В прошлом году отопительный сезон во Владивостоке стартовал 20 октября.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 отопительный сезон во Владивостоке, как и в других городах РФ, наступает, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке ниже +8 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков это и произойдет к 21 октября. А возможно, и нет…

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru