Наше собачье дело В Приморье вновь обострилась ситуация с беспризорными животными

Ближе к зиме на улицах города появляется все больше беспризорных животных. Милые щеночки, родившиеся летом в каком-нибудь подвале, сейчас достигли внушительных размеров. Много на улицах городов и поселков собак, которые когда-то были домашними любимцами, а потом стали ненужными. Увы, людская безответственность, черствость, а то и жестокость по отношению к четвероногим друзьям границ не знает.

«Я каждый день гуляю с собаками, всегда на поводке и в наморднике. На пару минут отпустила Хана, чтобы он в кустиках сделал свои дела. Пес вернулся, все было хорошо. А когда в начале седьмого я приехала домой, поняла, что меня никто не встречает. Я зашла и обомлела. У меня лежит окоченевшее тело моей собаки»

Ждать от животных ласки или желания поиграть было бы странно: откуда взяться доброте, когда каждый третий норовит пнуть? Стаи бездомных собак, причем неважно, мирно они греются у теплотрассы зимой или носятся по проезжей части, облаивая машины, пугают и детей, и взрослых. Такова их природа.

Нередко дело доходит до трагических случаев: животные разрывают местных кошек, нападают на людей и, как сказали бы в лихие 90-е, держат в страхе целые районы.

В таких вопросах люди всегда делятся на тех, кто ищет гуманные способы обращения с «бездомышами», и тех, для кого лучшее средство – уничтожение. Только вот в жестокой борьбе человека с его названными друзьями нередко страдают домашние питомцы.

15 минут конвульсий – и все…

Алена Штахун – владелица двух красивых восточноевропейских овчарок необычного черного окраса. Старшего – Хана – она привезла из Якутии три года назад, и с тех пор собака постоянно жила у нее на балконе – там прохладно, как на «родине».

За то время, что Хан был у Алены, они успели поучаствовать во множестве показательных выступлений, демонстрируя навыки дрессировки во время городских праздников. Статную овчарку любили многие. Но на этой неделе пес погиб. Причем по описанию ветеринаров, довольно страшно.

– Я каждый день гуляю с собаками, всегда на поводке и в наморднике. На пару минут отпустила Хана, чтобы он в кустиках сделал свои дела. Пес вернулся, все было хорошо. А когда в начале седьмого я приехала домой, поняла, что меня никто не встречает. Я зашла и обомлела. У меня лежит окоченевшее тело моей собаки, – рассказывает хозяйка овчарки Алена Штахун.

Сомнений в причине смерти здорового молодого пса у хозяев нет – случилось отравление. По словам Алены, около 11 утра мимо окон их квартиры проходила ее дочь. Обычно Хан реагировал на знакомый голос и начинал лаять, но не в этот раз. Предположительно в это время он был уже мертв. Все это время за мучениями своего друга наблюдал еще один питомец Алены, годовалый щенок. Сейчас он очень тоскует по Хану.

Породистая овчарка стала очередной жертвой догхантеров, или по-простому живодеров. Несколько раз за пять лет во Владивостоке мелькали новости о том, что в разных районах города неизвестные раскидывают отраву – якобы для того, чтобы убрать с улиц бездомных собак.

Достигают стопроцентного эффекта догхантеры с помощью коктейля довольно сильных препаратов. Сейчас в открытом доступе их не найти, но зоозащитники рассказывают, что интернет-аптеки вполне спокойно их продают.

– Последняя отравленная собака поступила к нам со Второй Речки, к счастью, она выжила. Когда начали разбираться в причинах, оказалось, что у нее в организме несколько препаратов, вызывающих кровотечение и паралич. Чтобы спасти животное, мы просто давали ему все лекарства, которые у нас есть, – поделилась своим опытом директор фонда помощи бездомным животным «Умка» Екатерина Кириллова. – Какими точно медикаментами травят, сказать сложно. Если раньше мы знали, что это препараты для лечения туберкулеза и так называемая группа кумариновых, то сейчас это некая комбинация.

Для полиции это не преступление

На следующий день после трагедии Алена Штахун из соцсетей узнала, что недалеко от ее дома тоже произошли отравления животных. А еще через несколько дней на другой улице хозяевам пришлось бороться за жизнь кошки.

– Позвонил знакомый, у него возле дома раскидали что-то похожее на куриный паштет, рядом на земле валялись пакетики от него. Их кошка на улице съела немного этой субстанции, но хозяева быстро увидели. Дома животному стало плохо, еле отпоили. Произошло это в районе Черняховского и Невельского, так что имейте в виду, – говорится в сообщении из общедомового чата.

Занимаются отравлениями несколько разных человек или один и тот же, установить пока нет возможности. Во-первых, общая волна человеческого возмущения редко доходит до реальных действий. Хозяева не обращаются в полицию, не проводят анализы после смерти питомца, а стараются как можно быстрее похоронить останки – так легче.

Без заявлений в органы не может быть начато хоть какое-то расследование. Поэтому и зоозащитники говорят, что у нас есть закон о жестоком обращении с животными, но действует он лишь на бумаге.

Речь идет о статье 245 УК РФ. В зависимости от степени тяжести преступление наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до года, арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет.

Правда, активисты, которые «в теме» довольно давно, в отравлениях подозревают одного конкретного человека.

– Было два уголовных дела – в 2014 и 2015 годах отравление собак, его привлекли к уголовной ответственности, в его доме нашли оружие и кучу отравляющих веществ. Но тогда он попал под амнистию в честь 70-летия Победы. А потом в 2017 году снова отравили собаку возле торгового порта. И этот тип опять был на камерах видеонаблюдения, я его опознала. В полиции бездействовали, – рассказывает зоозащитник Татьяна Брагина.

Рецептами смертельных коктейлей живодеры, не боясь, делятся в чатах и форумах в Интернете. Более того, иногда уровень человеческой жестокости превышает все возможные границы. Собак и кошек намеренно сбивают машинами и оставляют умирать на дороге, ослепляют, душат, стреляют в них из оружия.

– Нам попадалось несколько просто жутких убийств. Например, одну собаку облили горючими веществами и подожгли. Мы боролись до последнего, лечили всем Владивостоком, искали нужные препараты, но, к сожалению, животное погибло. Тогда мы тоже обращались в полицию, писали жалобы. Но прошел почти год, ничего не изменилось, – рассказывает директор фонда «Умка».

У медали две стороны

Конечно, пострадавших животных, последние полтора часа жизни которых превратили в ад, очень жалко. Но иногда эти истории перекрывают другие, не менее жуткие.

Совсем недавно в районе ул. Нейбута стая бродячих собак напала на девочку, которая возвращалась домой из школы. Она очень испугалась, упала на землю и закрыла лицо руками, на помощь прибежали местные жители.

А пару недель назад в редакции «В» раздался звонок. Бабушка, с трудом сдерживая слезы, рассказала, что собаки разодрали ее любимого кота. Случилось это, кстати, также в районе Нейбута.

– Шесть-семь собак бегают здесь постоянно, теперь вот и на людей нападают. Особенно по вечерам они возле домов вертятся. Если ты их отгоняешь, они отходят, понимают, но две из них не слушают. Один знакомый парень, когда узнал, что моего кота разорвали собаки, сказал: «Достану пистолет и всех застрелю». А я теперь с палкой железной хожу гулять. У меня тоже собачка, вдруг они нападут на нее, – рассказала пенсионерка.

Правда и здесь все не так просто. По словам Екатерины Кирилловой, нападают чаще всего те собаки, которых подкармливают сердобольные местные, думая, что совершают добрый поступок. На самом деле «бездомыши», один раз получившие еду из рук человека, понимают, что он неопасен и начинают доминировать.

– За последнюю неделю было три обращения по поводу стай: с Нейбута, Чуркина и Некрасовской. И когда начинаешь выяснять у местных, что это за животные, оказывается, что кто-то их кормит. По-настоящему беспризорные собаки очень боятся людей, отходят. Они дикие, – говорит Екатерина.

Сложно не заметить, что и нападения, и отравления крутятся вокруг одного и того же района. Можно даже предположить, что одно послужило причиной другому...

Насилие – плохо и неприемлемо. Но по волшебству избавиться от всех бродячих собак в городе тоже не получится. В том же Владивостоке практически не развита сфера собачьих приютов, сейчас лишь две организации («Умка» и «Друг Рич») занимаются бесплатной стерилизацией, вакцинацией и передержкой беспризорников. Но большинство людей или не знают об их существовании, или считают, что это не их дело.

Муниципалитеты делают в направлении создания приемников для животных лишь первые шаги. Дело это недешевое.

Пока виновники отравлений не найдены, смертельные вещества могут быть разбросаны в любом районе города. Поэтому ветеринары и зооактивисты призывают хозяев внимательно следить за питомцами на прогулке и не спускать их с поводка. Даже небольшая доза препарата, попавшая в организм животного, может привести к тяжелым последствиям.

Марина ЗУБКО

Фото LUM3N с сайта Pixabay