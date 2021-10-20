Последний таран наступает: 40 лет трагедии с подводной лодкой ТОФ 40 лет назад торпедную подводную лодку ТОФ протаранило судно-рефрижератор

Дизельная подводная лодка С-178 под командованием капитана III ранга Валерия Маранго 40 лет назад, 21 октября 1981 года, столкнулась с выходившим из порта Владивостока судном «Рефрижератор-13».

«Сергей Кубынин успел отметить находившихся в подчинении матросов и старшин. Это было в задраенном отсеке, когда поврежденная лодка лежала на грунте. У старпома в сейфе находись значки за профессиональную классность. Офицер вручил их всем находившимся рядом с ним подводникам»

Подлодка 613-го проекта входила в состав 4-й бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил и возвращалась из района боевой подготовки к месту базирования в бухту Малый Улисс. Она двигалась в надводном крейсерском положении со скоростью девять узлов в сторону пролива Босфор-Восточный.

Ранее оперативный дежурный дал разрешение теплоходу «Рефрижератор-13» на выход из бухты в открытое море, но эта информация не была своевременно передана экипажу С-178. Старший помощник капитана теплохода, стремясь быстрее покинуть бухту, самостоятельно сменил курс и оказался на том же полигоне Тихоокеанского флота, куда вошла С-178. 21 октября команда отмечала день рождения старшего помощника капитана Виталия Курдюкова…

Преступная халатность

В 19.30 вахтенные матросы теплохода заметили огни встречного судна, которое они приняли за рыболовецкий траулер, но проигнорировали их.

Одновременно с этим на С-178 было получено сообщение на экране радара об отметке цели. Акустик доложил об обнаружении встречного судна, но на его заявление странным образом никто не отреагировал.

Согласно правилам плавания в порту Владивостока «Рефрижератор-13» обязан был уступить дорогу подлодке, но старпом гражданского судна, находившийся на мостике и управлявший им, по неизвестным причинам этого также не сделал. Несмотря на ясную погоду и хорошую видимость, само судно не было освещено и на лодке его заметили слишком поздно. Командир успел только отдать приказ: «Право на борт! Сигнальщику осветить встречное судно». Чтобы полностью разминуться, ему не хватило нескольких минут.

В 19.37 по местному времени в 11,4 кабельтова (более двух километров) к юго-востоку от острова Скрыплева в заливе Петра Великого случилась трагедия.

«Рефрижиратор-13» следовал со скоростью восемь миль в час и протаранил С-178 в левый борт в районе шестого отсека. Из-за удара возник динамический крен в 70 градусов на правый борт. Находившиеся на мостике и в ограждении рубки 11 человек вылетели в холодную воду. То, что удалось слегка отвернуть от заданного курса, спасло лодку от взрыва – в первом отсеке, на который изначально был нацелен теплоход, находились две снаряженные боевые торпеды.

Через образовавшуюся в прочном корпусе пробоину размером 2 на 1,5 метра отсек был затоплен в течение 15-20 секунд. Через 40 секунд подлодка С-178, приняв в прочный корпус около 130 тонн забортной воды, потеряла плавучесть и ушла под воду, затонув на глубине чуть более 30 метров. В четвертом, пятом и шестом отсеках всего за полторы минуты погибло 18 человек.

Через 20 минут на борт гражданского судна подняли из воды семь человек, в том числе командира корабля капитана III ранга Валерия Маранго. Четыре человека погибли от переохлаждения. Тела двух выпавших в море тихоокеанцев так и не были обнаружены.

Героев предпочли не заметить

Необходимо отметить, что из 59 находящихся на подводной лодке моряков в живых осталось 27 человек. Из них 20 человек были спасены благодаря мужеству и умелым действиям в чрезвычайных обстоятельствах старшего помощника командира капитан-лейтенанта Сергея Кубынина и командира электромеханической боевой части капитан-лейтенанта Валерия Зыбина. Они были представлены к высоким правительственным наградам, но дальше военного ведомства документы не пошли.

Это удивительно и обидно за проявивших себя самоотверженно и профессионально офицеров.

Кстати, сам Сергей Кубынин успел отметить находившихся в подчинении матросов и старшин. Лодка в это время лежала на грунте. У старпома в сейфе находись значки за профессиональную классность. Офицер вручил их всем находившимся рядом с ним подводникам, что в тяжелейшей ситуации придало уверенности тихоокеанцам.

Операция по спасению людей из затонувшей подлодки началась 22 октября в 8.25 утра и завершилась 23 октября в 21.30. В результате было спасено 20 человек.

С-178 отбуксировали в бухту Патрокл и положили на грунт, после чего водолазы вынесли из отсеков тела погибших. Ее восстановление было признано нецелесообразным.

Виновные в трагедии понесли суровое наказание. Однако вместе с гражданскими под раздачу попало несколько офицеров ТОФ. Незаслуженно.

Из 32 погибших тела 6 человек не нашли в морской пучине, 10 человек были захоронены по месту жительства родственников, 16 человек захоронены в братской могиле на Морском кладбище Владивостока 5 ноября 1981 года.

Вечная память…

В первую годовщину со дня катастрофы С-178 на братской могиле был сооружен мемориал погибшим подводникам. Проект памятника разработан в 49-м Центральном проектном институте МО РФ (Ленинград). Автор проекта памятника – В.П. Самойленко, автор мемориального ансамбля – архитектор К.Г. Серебряков (Владивосток). Вот имена подводников, для которых поход стал последним:

– Капитан II ранга Каравеков В.Я.

– Старший лейтенант Соколов А.А.

– Мичман Лысенко В.А.

– Курсант Лискович А.В.

– Старшина 2-й статьи Ананин Д.С.

– Старшина 2-й статьи Астафьев А.В.

– Старшина 2-й статьи Емельянов В.П.

– Старшина 2-й статьи Смирнов В.С.

– Старшина 2-й статьи Соколов И.И.

– Старший матрос Адьятулин Е.Н.

– Старший матрос Демишев С.А.

– Старший матрос Пашнев О.В.

– Старший матрос Сергеев С.М.

– Старший матрос Тухватулин В.С.

– Старший матрос Хафизов С.В.

– Матрос Аристов В.А.

– Матрос Балаев А.С.

– Матрос Ендюков В.А.

– Матрос Журилкин А.В.

– Матрос Иванов Г.А.

– Матрос Киреев П.Ф.

– Матрос Киреев Ш.Р.

– Матрос Коснырев В.В.

– Матрос Костылев В.А.

– Матрос Ларин Н.А.

– Матрос Леныпин В.Н.

– Матрос Медведев И.И.

– Матрос Плюснин А.М.

– Матрос Рябцев А.А.

– Матрос Степкин А.Н.

– Матрос Шомин В.А.

– Матрос Юрин О.Г.

Вечная им память.

Справка «В»:

Подлодка была заложена 12 декабря 1953 года на эллинге судостроительного завода № 112 «Красное Сормово» в городе Горьком (сейчас это Нижний Новгород), спущена на воду 10 апреля 1954 года. Через полтора года совершила переход по Северному морскому пути. В 1965 году была модернизирована под более современный проект 613В. Благодаря этому автономность увеличилась в полтора раза – до 45 суток. ПЛ несла на борту 12 торпед в четырех носовых и двух кормовых торпедных аппаратах 533 мм. Скорость в подводном положении достигала 12 узлов с глубиной погружения до 180 метров. Экипаж – 52 человека. За свою службу в составе Тихоокеанского флота лодка прошла 163 692 мили за 30 750 ходовых часов.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ

Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, капитан I ранга в отставке

Фото Алексея ВОРОНИНА