Суета на «Хуторе» близ Заповедного: странное уголовное дело из глубинки Расследование кражи имущества подмочило репутацию следователей межрайонного отдела полиции МВД России «Партизанский»

В предыдущих номерах толстушки мы уже рассказывали о том, что в адрес редакции газеты «Владивосток», члена Союза независимых медиа, регулярно поступают жалобы жителей края на волокиту и бездействие сотрудников полиции. См. номера за 7 июля 2021 года – публикация «Следствие ценой в 100 тысяч» и за 29 сентября – публикация «Чеченский поворот».

«На календаре конец октября 2021 года. За два года, что тянется следствие, с уголовным делом работали попеременно более шести следователей! За это время из них двоих повысили в звании. Но уголовное дело по факту кражи имущества этой «бригаде» в погонах оказалось не по зубам»

Судя по обращениям граждан, наши правоохранительные органы можно разделить на две категории. На тех, чья служба действительно «и опасна, и трудна». И на тех, кто производит одесский шум, похожий на работу. При этом последние получают зарплату, материальные поощрения, надбавки и льготы за выслугу лет, возможно, даже звания. Только их служба, перефразируя слова известной песни, не видна ни на первый взгляд, ни на второй, ни на третий…

За пять лет – ни рубля

В конце мая 2018 года в МО МВД России «Партизанский» поступило заявление от представителя ООО «Эмити» о хищении имущества с территории сезонной базы отдыха «Хутор Заповедный», расположенной в селе Заповедном Лазовского муниципального округа, принадлежащей данному юридическому лицу.

Общая сумма заявленного ущерба – 710 тысяч 920 рублей 50 копеек подтверждается бухгалтерскими документами. Кроме того, пропало около восьми кубов строительного бруса стоимостью 56 тысяч рублей.

В заявлении было также указано имя человека, совершившего кражу, Новичкова Игоря Алексеевича*, жителя поселка Преображение Лазовского муниципального округа. В недавнем прошлом бывшего наемного работника ООО «Эмити» (в феврале 2020 года реорганизовано в ООО «Эмити Плюс»).

Эта история началась в июне 2012 года, когда компания «Эмити», зарегистрированная во Владивостоке, заключила с гражданином Новичковым договор аренды принадлежащего ему земельного участка под строительство базы отдыха в селе Заповедном. Размер арендной платы был установлен в 5 тысяч рублей в месяц. Первые четыре дома компания построила на арендованном участке. Примерно с этого момента новорожденный туристический объект стал именоваться «Хутором Заповедным». Новичков руководил базой на правах наемного работника, разумеется, не бескорыстно. Деньги, вложенные ООО «Эмити» в строительство, он обязался вернуть с прибыли от деятельности «Хутора».

Но за пять лет действия договоров аренды общество не получило от Новичкова ни рубля. Он уверял, что все вырученные средства съедают содержание и развитие базы. Однако подтвердить документально эти расходы не смог.

В то же время компания «Эмити» регулярно оплачивала арендные платежи, а также финансировала строительство еще четырех домов для отдыхающих, дома для персонала и кухни. Только уже на участке, взятом в аренду по договору с администрацией Лазовского муниципального района. Этот надел располагался бок о бок с участком Новичкова, что сыграет негативную роль в этой истории. Потому как сервитут для свободного прохода между смежными участками не был предусмотрен.

Знай свое место

В 2017 году, когда «Хутор» уже был построен и принимал туристов, Новичков неожиданно отказал «Эмити» в продлении договора аренды на свою территорию. И еще перекрыл доступ на участок, арендованный компанией у администрации района. В июле 2018 года его работник, угрожая ружьем, не пустил сотрудников «Эмити» на их законную территорию. Есть соответствующее заявление в пункт полиции № 22 МО МВД России «Партизанский». По факту это был рейдерский захват в духе лихих 90-х. Но участковый уполномоченный ПП № 22 капитан полиции Байрамов отказал в возбуждении уголовного дела по факту самоуправства. Прокурор Лазовского муниципального района советник юстиции Дмитрий Дениш его постановление отменил как незаконное.

В октябре 2018 года Новичков попытался в Лазовском районном суде Приморского края узаконить право собственности на четыре дома, построенных на его земле. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 13 февраля 2019 года его доводы были отклонены и признаны несостоятельными. Иными словами, на чужой каравай рот не разевай. И знай свое место.

Полиция против прокуратуры. Кто победит?

О том, что Новичков заменил замки в закрытых на зиму домах, похищает имущество и инвентарь, руководству компании «Эмити» стало известно весной 2018 года. После чего в мае в следственный отдел МО МВД России «Партизанский» и было подано заявление по факту кражи в особо крупном размере, о котором мы уже рассказывали.

По данному заявлению, зарегистрированному в книге учета сообщений о происшествиях 27 мая 2018 года № 2471, ОМВД России по городу Партизанску провело проверку. После чего материалы проверки на 30 листах были направлены по территориальности, где произошло преступление, – в поселок Преображение, в пункт полиции № 22. Оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Партизанский» Синицкий не нашел в действиях Новичкова состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество) и в возбуждении уголовного дела отказал. На факт кражи имущества ООО «ЭМИТИ», по которому, собственно, и проводилась проверка, оперуполномоченный почему-то не обратил внимание.

Заместитель прокурора Лазовского муниципального района Галина Заневская отменила отказное постановление майора полиции Синицкого как незаконное. Так как мероприятия, проведенные в период проверки, «не являются исчерпывающими» для принятия обоснованного и законного решения. Но и через десять суток, данных ему на «исправление недостатков», Синицкий по-прежнему не нашел признаков мошенничества в действиях Новичкова.

Эта своеобразная игра в пинг-понг повторялась несколько раз с переменным успехом. Каждый месяц майор полиции Синицкий копировал свои отказные постановления (бумага все стерпит), а советник юстиции Заневская их отменяла как незаконные. Такая же судьба, кстати, была и у отказного постановления участкового уполномоченного ПП № 22 капитана полиции Жукова. Он тоже не находил (или не хотел находить?) в действиях Новичкова ни признаков мошенничества, ни самоуправства, ни похищения чужого имущества.

30 апреля 2019 года по результатам проверки, в том числе дополнительной, старшим участковым уполномоченным пункта полиции № 22 Байрамовым было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием в действиях Новичкова состава преступлений, предусмотренных статьями 158 (кражи), 160 (присвоение или растрата) и 330 (самоуправство) УК РФ».

Через три месяца, 30 июля, на этот раз уже заместитель прокурора Приморского края старший советник юстиции Вячеслав Логвинчук отменит постановление Байрамова за допущенные грубые ошибки. В частности, за поверхностные, неинформативные опросы свидетелей, а также за длительное (более одного года!) непринятие законного процессуального решения по материалу проверки.

В своем постановлении зампрокурора края подчеркнул, что следователь Байрамов не дал оценку самоуправным действиям Новичкова при замене замков на дверях гостевых домов и заселении отдыхающих в дома, не имея на то права. Фактически старшему участковому уполномоченному Байрамову и его коллегам, причастным к этому расследованию, прокуратура поставила «неуд» за непрофессионализм и за волокиту.

Звания есть – дела нет

12 сентября 2019 года следователь следственного отделения МО МВД России «Партизанский» младший лейтенант юстиции Е. Барадулин все-таки возбудил уголовное дело по факту кражи имущества ООО «Эмити» в особо крупном размере с территории базы отдыха «Хутор Заповедный» (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

И здесь полицейские могли бы произвести обыск по месту жительства Новичкова, да еще с задержанием, чтобы, если что, лицом в землю и руками за спину в наручниках. Как это показывают в кино. Тем более что в августе 2018 года представители компании «Эмити» зафиксировали похищенный брус на подворье его дома в селе Киевка. Холодильник, различную мебель и другие вещи с базы он перетащил к себе домой. Тому тоже есть свидетели.

Но реальная жизнь – не детективный сериал, в нашей истории обыска с задержанием не случилось. 12 ноября 2019 года следователь Барадулин приостановил предварительное следствие (здесь можно смеяться) «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»! Уже на другой день оно будет отменено начальником СО МВД России «Партизанский» подполковником юстиции Светланой Ворон-Ковальской как незаконное.

За 2,5 месяца предварительного следствия «сыщик» Барадулин только и удосужился, что допросил одного свидетеля. Зато за это время гражданин Новичков, который ранее фигурировал во всех документах уголовного дела № 1190150028000106 и на которого указывали представители потерпевшего и свидетели как на совершившего кражу имущества ООО «Эмити», стал «неустановленным лицом» и исчез в неизвестном направлении. По крайней мере, из поля зрения следователя Барадулина. Хотя Новичков бежать из Преображения не собирался.

Более того, во время неоднократных осмотров должностными лицами пункта полиции № 22 территории базы отдыха, незаконно эксплуатируемой Новичковым с 2017 года, «захватчик», как своим собственным, распоряжался имуществом, принадлежащим ООО «Эмити». (Документы, подтверждающие право собственности общества, в материалах проверки. – Прим. авт.) Он демонстративно не допускал заявителя к обнаруженному имуществу. И общался с полицейскими, как со своими приятелями. Что очень может быть, поскольку все они – местные жители с устойчивыми дружескими связями. Поэтому на объективное расследование здесь рассчитывать не приходится. В свою очередь, полицейские на его демарш не реагировали. Они даже не опросили людей, проживающих в туристических домах, также принадлежащих ООО «Эмити». И не предложили им «покинуть помещение».

Игра в пинг-понг продолжается

В конце ноября 2019 года реанимированное уголовное дело передали старшему лейтенанту юстиции Александре Федоровой. Но и она через две недели приостановила расследование из-за отсутствия пресловутого «лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Что было дальше, нетрудно догадаться. Это даже уже неинтересно.

В конце января 2020 года заместитель прокурора Лазовского муниципального района советник юстиции Галина Заневская отменяет это постановление. Поскольку «до приостановления предварительного следствия» лейтенант юстиции Федорова «не выполнила все следственные действия». После чего предварительное следствие будет возобновлено, но ненадолго. В марте Федорова уходит в отпуск, и за дело берется следователь СО МО МВД России «Партизанский» капитан юстиции Корниенко.

…После Корниенко уже другие следователи трижды приостанавливали предварительное следствие, а представитель надзирающего органа и начальник СО МВД России «Партизанский» подполковник юстиции Ворон-Ковальская столько же раз его возобновляли.

На календаре конец октября 2021 года. За два года, что тянется следствие, с уголовным делом работали попеременно более шести следователей! За это время из них двоих повысили в звании, капитан полиции Байрамов стал майором, младший лейтенант юстиции Бараболин – лейтенантом. Но уголовное дело по факту кражи имущества ООО «Эмити» этой «бригаде» в погонах оказалось не по зубам. Как сказал бы по этому случаю герой известной кинокомедии: «Это вам не мелочь по карманам тырить!»

Кроме того, заявитель подавал в полицию заявления о незаконной предпринимательской деятельности гражданина Новичкова, уклонении его от уплаты налогов, мошенничестве, самоуправстве, угрозе убийством, которые остались без внимания руководства следственного отдела МО МВД России «Партизанский».

Не исключено, что бездействие полиции здесь может иметь конкретную цель: продление сроков предварительного следствия с помощью вынесения отказных постановлений и их последующих отмен до прекращения следственных действий по истечении срока, установленного действующим законодательством. На нет, как говорится, и суда нет.

Поэтому неудивительно, что количество жалоб от населения на плохую работу полицейских в крае растет. В том числе в Управление ФСБ по Приморскому краю, Генеральную прокуратуру РФ и Приморскую краевую прокуратуру. Жаль, что эти обращения не доходят до начальника Управления МВД России по Приморскому краю Олега Стефанкова. Надеемся, что тогда количество нареканий в адрес его подчиненных наверняка было бы в разы меньше.

В публикации использованы материалы уголовного дела, заявление в Генеральную прокуратуру РФ и Приморскую краевую прокуратуру. Публикация будет направлена в МВД России, в подразделение по борьбе с коррупцией, и в Генеральную прокуратуру РФ.

* – фамилия изменена в интересах следствия.

Сергей КОЖИН

Фото из материалов уголовного дела