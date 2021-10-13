Высоцкий снова здесь Ровно полвека назад, летом 1971 года, Владимир Высоцкий выступал с концертами во Владивостоке на сцене Дворца культуры моряков.

Это было невероятное событие для закрытого города, по-настоящему эпохальное. По словам очевидцев, билеты на эти концерты разлетелись в рекордно короткое время, люди старались проникнуть в зал самыми немыслимыми способами, разве что на люстру не забирались. Все жаждали увидеть всенародно любимого актера и барда, услышать его песни и стихи вживую. В городе родилась масса легенд о тех концертах. Количество людей, уверявших, что им посчастливилось побывать на них, оказалось во много раз больше, чем в состоянии вместить маленький зал Пушкинского театра (именно он в 1971-м выполнял функции ДКМ).

А сегодня в Пушкинском театре работает фотовыставка, посвященная 50-летию столь значимого события.

– Я обратился к знаменитому советскому и российскому фотомастеру Валерию Плотникову, с которым дружу, – рассказывает Александр Вовненко, директор Пушкинского театра. – Это единственный фотограф, снимавший Владимира Высоцкого более 15 лет. По сути, все самые известные снимки великого барда сделаны им. Валерий Федорович, несмотря на возраст, откликнулся на мое предложение. Мы нашли поддержку спонсоров и открыли огромную (200 фотографий!) выставку Валерия Плотникова (6+). Конечно, это не только Высоцкий, ведь Плотников снимал самых знаменитых актеров, музыкантов, деятелей искусства. Каждая фотография имеет свою историю, которую рассказал мастер, и потому эта выставка тоже невероятное событие. На ней собраны фотопортреты кумиров эпохи 60-80-х годов и более позднего времени. Надеемся, что выставка продлится до декабря и жители и гости Владивостока смогут насладиться воспоминаниями об этой эпохе…

Кстати

Пушкинский театр ДВФУ в своем 133-м сезоне совместно с духовым оркестром штаба ТОФ – старейшим профессиональным музыкальным коллективом во Владивостоке – запускает серию просветительских концертов, дабы познакомить публику с шедеврами духовой и военной музыки.

Проект стартует 15 октября концертом «Товарищ Чернецкий и мистер Рид» (6+), приуроченным к 140-летию военного советского композитора и дирижера Семена Чернецкого и 100-летию американского музыканта Альфреда Рида.

Семен Чернецкий развил традиции русской военной музыкальной культуры, его произведения стали преемниками лучших дореволюционных военных маршей. Работы Альфреда Рида в России известны значительно меньше. Одним из самых репертуарных его сочинений стали «Армянские танцы» – концертная сюита, созданная под впечатлением от знакомства с армянскими народными песнями.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото с выставки – Алексея ВОРОНИНА