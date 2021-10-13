Убираем овощи на хранение После первых заморозков надо будет убрать морковь. Если стоит теплая погода, придется после уборки подержать морковку пару суток в холодильнике.

Сделайте это обязательно: морковка должна пройти стадию охлаждения, иначе при хранении у нее начнет отрастать зелень.

Выкапывая свеклу, имейте в виду, что ей нужно оставить часть ботвы.

Цветную капусту тоже можно убрать и вместе с корнями составить в ящики. В погребе происходит не только хранение, но и доращивание. Головки капусты будут увеличиваться в размерах примерно в течение месяца. Если вы решите оставить эту капусту на грядке, придется укрыть ее двойным слоем агроткани от возможных заморозков.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»