Определяем кислотность почвы Повышенная кислотность почвы нейтрализует деятельность полезных бактерий, участвующих в разложении торфа, навоза, компостов и прочих местных удобрений.

Они не могут эффективно высвобождать и переводить в доступную для растений форму находящиеся в органике питательные вещества.

Клубеньковые бактерии, живущие на корнях бобовых растений, на кислых почвах также плохо развиваются. В условиях повышенной кислотности почвы гибнут и бактерии, обитающие вблизи корней, которые усваивают азот и накапливают его в почве.

Проще всего запомнить градацию кислотности, ориентируясь на цифру 7: при рН, равной 7, реакция почвенного раствора нейтральная, ниже 7 – кислая, выше 7 – щелочная.

Кислые почвы:

– сильнокислые – рН 4 и менее;

– среднекислые – рН 4-5;

– слабокислые – рН 5-6.

Нейтральные почвы:

– рН 6,5-7.

Щелочные почвы:

– слабощелочные – рН 7-8;

– среднещелочные – рН 8-8,5;

– сильнощелочные – рН 8,5 и более.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»