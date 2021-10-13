Определяем кислотность почвы

Повышенная кислотность почвы нейтрализует деятельность полезных бактерий, участвующих в разложении торфа, навоза, компостов и прочих местных удобрений.

13 окт. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4861 (6566) от 13 окт. 2021

Они не могут эффективно высвобождать и переводить в доступную для растений форму находящиеся в органике питательные вещества.

Клубеньковые бактерии, живущие на корнях бобовых растений, на кислых почвах также плохо развиваются. В условиях повышенной кислотности почвы гибнут и бактерии, обитающие вблизи корней, которые усваивают азот и накапливают его в почве.

Проще всего запомнить градацию кислотности, ориентируясь на цифру 7: при рН, равной 7, реакция почвенного раствора нейтральная, ниже 7 – кислая, выше 7 – щелочная. 

Кислые почвы:

– сильнокислые – рН 4 и менее; 

– среднекислые – рН 4-5; 

– слабокислые – рН 5-6.

Нейтральные почвы:

– рН 6,5-7.

Щелочные почвы:

– слабощелочные – рН 7-8; 

– среднещелочные – рН 8-8,5; 

– сильнощелочные – рН 8,5 и более.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»