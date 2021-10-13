Определяем кислотность почвы
Повышенная кислотность почвы нейтрализует деятельность полезных бактерий, участвующих в разложении торфа, навоза, компостов и прочих местных удобрений.
Они не могут эффективно высвобождать и переводить в доступную для растений форму находящиеся в органике питательные вещества.
Клубеньковые бактерии, живущие на корнях бобовых растений, на кислых почвах также плохо развиваются. В условиях повышенной кислотности почвы гибнут и бактерии, обитающие вблизи корней, которые усваивают азот и накапливают его в почве.
Проще всего запомнить градацию кислотности, ориентируясь на цифру 7: при рН, равной 7, реакция почвенного раствора нейтральная, ниже 7 – кислая, выше 7 – щелочная.
Кислые почвы:
– сильнокислые – рН 4 и менее;
– среднекислые – рН 4-5;
– слабокислые – рН 5-6.
Нейтральные почвы:
– рН 6,5-7.
Щелочные почвы:
– слабощелочные – рН 7-8;
– среднещелочные – рН 8-8,5;
– сильнощелочные – рН 8,5 и более.
Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»