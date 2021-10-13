Грузинский нос и прочая «перчинка» Жительница села Степного Елена Солодкова выращивает на своем огороде не просто большой урожай, она коллекционирует редкие растения. Что ни грядка – посажен какой-нибудь удивительный овощ. Причем это не декоративный заморский гость, а перец, баклажан или помидор, который дает реальный урожай, но имеет очень непривычный вид.

Семена таких растений попадают к Елене из Китая, Турции, Венгрии, Болгарии благодаря друзьям и знакомым.

– Когда-то я сажала огород исключительно с целью собрать урожай. А сейчас, когда появилась возможность экспериментировать, сажаю все, что захочется, что считаю красивым или полезным. Одних помидоров в этом году посажено больше 50 сортов. Но моя особая любовь – сладкий перец, – рассказывает хозяйка необычного огорода.

Парад перцев

Сладкий перец, он же болгарский, у Елены посажен в теплице. Среди прочих есть кустик, выращенный из семян, собранных на деревенском огороде в Болгарии. Точное название неизвестно, в теплице он значится как Деревенский. Перец крупный, мясистый, по форме он один из самых традиционных. Остальная компания – сплошная экзотика. Если не знать, никогда не скажешь, что это перцы. Есть среди них и Язык длинный, и конусообразная Леся, напоминающая шапку гнома, и антоциановый Бухарест, и продолговатые Маркони Рэд, и Бананчик оранжевый, а перец с турецкими корнями и вовсе напоминает стручок фасоли. Есть в этой коллекции Грузинский нос, Вундеркинд и Гигант Аконгуа. Последний сорт и вправду гигант, длина перчины – 20 см. Посмотреть со стороны – не овощная теплица, а собрание редкостей.

– Пока все мои перцы в технической зрелости, поэтому они зеленые, – объясняет Елена. – Но среди них много таких, у которых созреют яркие плоды – оранжевые, желтые, красные. А вот сорт Бухарест уже начал окрашиваться в свой фиолетовый цвет.

Конечно, все эти перцы могли бы завязать гораздо больше плодов, если бы я удалила центральный, «коронный» цветок, а соответственно, и плод, который из него вызревает. Но именно этот плод завязывает самые лучшие семена. Как только эти главные для куста плоды поспеют, я их уберу, и куст начнет активно завязывать новые плоды.

Некоторые сорта сажаю уже не первый год, другие даже для меня загадка. Какой будет вкус, неизвестно. Но перец на то и перец, чтобы независимо от формы и цвета его фаршировали, добавляли в консервирование, готовили лечо. Некоторые тонкостенные сорта я высушиваю и перемалываю на паприку. Паприка получается замечательная.

Помимо сладкого перца есть грядка с острым перчиком, он тоже особенный. Поверхность у стручков рифленая, сразу не скажешь, на что похожа. Семена таких перцев я покупаю у коллекционеров, ну и мои знакомые, зная мое увлечение, стараются привезти мне их отовсюду.

В антоциановых тонах

Помидоры в огороде Елены растут разные. Есть постоянные сорта, есть те, которые еще проходят испытания. Среди традиционных красных и розовых много сортов с фиолетовыми плодами.

– Антоциановая окраска – моя любимая. Есть полностью фиолетовые томаты, есть сорта с антоциановыми плечиками, – говорит Елена. – Такой цвет придает плодам необычный, очень эффектный вид. Но у них и вкус другой. И по составу, и по количеству полезных веществ такие плоды превосходят обычные. Фиолетовый цвет – это повышенное содержание антоциана, его в плодах столько, что такие помидоры можно есть для профилактики диабета и лечения органов пищеварения, некоторых видов онкозаболеваний и даже старческого слабоумия. К тому же фиолетовые помидоры считаются одними из самых лежких.

У меня и картофель фиолетовый есть. Он разный: есть сорта, у которых только кожица окрашена в фиолетовый цвет, у других и мякоть тоже окрашенная. Сорта с фиолетовой мякотью, как правило, очень вкусные. Я, кстати, считала эту картошку малоурожайной. Но вот выкопала куст, а в нем не меньше двух килограммов отборных клубней без мелочи. Картофелины крупные, ровные – для меня это просто открытие. Вот что значит заправить грядку плодородной почвой. На хорошей земле любая культура становится урожайной…

Подробнее об огороде Елены Солодковой вы можете прочитать в четвертом номере журнала «Сады и огороды Приморья» за 2021 год.