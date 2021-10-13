Шестьдесят с плюсом Если живешь активно, возраст не имеет значения. Доказано приморскими пенсионерами

Вот уже много лет первая октябрьская декада посвящается пожилым людям. Все (большинство, во всяком случае, точно) городские скверы, парки и концертные залы Приморья отдаются в эти дни представителям серебряного поколения.

Нынешний октябрь не стал исключением: специалисты Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) организовали для пожилых людей праздник, наполненный позитивом и активностями. Фестиваль «Осенний микс» дал возможность пенсионерам, что называется, тряхнуть стариной и поучаствовать в веселых конкурсах, а заодно освоить упражнения модной ныне гимнастики цигун.

Кроме того, как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, в дни декады социальные работники по всему краю поздравляют своих подопечных, совместно с волонтерами проводят благотворительные акции по уборке в квартирах и домах пожилых граждан, доставляют дополнительную гуманитарную помощь.

Во Владивостоке фестиваль для приморцев серебряного возраста прошел в парке семейного отдыха на Седанке. В развлекательную программу вошли викторины, музыкальные и творческие конкурсы, спортивные активности.

Начать мероприятие гостям предложили с оздоровительной разминки под руководством опытных инструкторов. Тут же на месте пенсионеры под чутким руководством тренера познакомились с упражнениями гмнастики цигун, которые способствуют улучшению общего физического состояния и позволяют замедлить процессы старения.

Бабушки и дедушки (тут речь вовсе не о возрасте, а о наличии внуков) активно участвовали в музыкальной разминке и конкурсе «Угадай мелодию», в командных «Веселых стартах» и креативном конкурсе «Осенняя шляпка». Всем участникам и победителям состязаний организаторы вручили подарки и сладкие призы. Приятным завершением фестиваля стали чаепитие, прогулка по парку и общение.

Но на этом праздник для жителей Владивостока не закончился. Праздничные мероприятия продолжались всю неделю.

По словам директора ПЦСОН Марии Кузьминой, присоединиться к клубам и кружкам, которые действуют во всех уголках края в рамках проекта «Активное долголетие», выбрать занятие по душе и общаться с единомышленниками может каждый.

– Мы не перестаем восхищаться богатым жизненным опытом, трудолюбием и жизнерадостностью наших пенсионеров, – признается Мария Кузьмина. – На личном примере они доказывают, что возраст не имеет значения, если живешь активно, поддерживаешь здоровье движением и позитивным настроем.

Для жителей Арсеньева был организован праздничный ретровечер «Забытые мелодии моей юности» с викторинами, конкурсами и танцевальной программой.

Литературно-игровая программа с играми и чаепитием «Улыбки и смех – это для всех» прошла в селе Хороль.

В Находке, Дальнегорске, Большом Камне для представителей серебряного поколения были организованы душевные концерты.

Кроме того, всю праздничную декаду в городах и районах края силами специалистов центра соцобслуживания и предпринимателей были устроены социальные акции: пенсионерам предоставлялись бесплатные услуги по ремонту обуви, одежды, бытовой техники, парикмахерские услуги.

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, радует, что с каждым годом все больше пенсионеров активно участвуют в праздничных мероприятиях, творческих конкурсах и спортивных фестивалях.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото предоставлено ПЦСОН