Годы мастерства не отнимают Старшее поколение гордится значками ГТО. Не в прошлом, а в настоящем

Краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди пенсионеров впервые прошел в Приморье в преддверии Дня пожилого человека.

По информации пресс-службы краевого правительства, в программу фестиваля, посвященного 90-летию движения ГТО, вошли бег, наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине и стрельба из пневматической винтовки. Участниками стали как заслуженные работники физической культуры, тренеры, так и просто энтузиасты, которые в своих городах и селах ведут зарядки, организовывают дворовые игры, совершают пробежки и ведут здоровый образ жизни.

– В этом году комплекс ГТО охватил все категории граждан. Мы впервые проводим фестиваль среди пенсионеров. Эта, как ее еще называют, «мастерская» возрастная категория будет примером для подрастающего поколения. Хочу поблагодарить все команды за участие и тот позитивный настрой, который вы показали, – отметила руководитель регионального центра тестирования ГТО Екатерина Коротун.

За два дня участники фестиваля продемонстрировали не только свою физическую подготовку, но и командную сплоченность. Итоги состязаний подводили в личном и командном первенстве.

Первое место заняла команда Спасска-Дальнего. В ее составе выступали Вячеслав и Полина Космач, Любовь Карева и Виктор Киприн.

Любовь Карева не только стала участницей краевого фестиваля, но и впервые выполнила нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

– Я дебютировала в ГТО, раньше никогда не выполняла нормативы, – призналась пенсионерка. – На фестивале мне не хватило до тройки призеров всего двух очков. Но в следующем году я намерена получить золотой знак отличия.

Серебряными медалями наградили команду Шкотовского района и ее участников – Оксану Троян, Алексея Пригодича, Раису Назаренко и Анатолия Шевченко. Бронзовыми призерами по итогам испытаний стали дальнегорцы Марина и Александр Кучковы, Надежда Рекунова и Владимир Торощин.

Награды также получили и отличившиеся в личном первенстве. В возрастной категории от 50 до 59 лет первое место заняла Полина Космач из Спасска-Дальнего, на втором месте – Нелли Ковеза из Партизанска, на третьем – Оксана Троян из Шкотовского района. Среди мужчин этой возрастной группы лучшим стал Виктор Шанюк из Надеждинского района, на втором месте – Александр Кучков из Дальнегорска, третье место у Вячеслава Космача из Спасска-Дальнего.

Среди женщин от 60 до 69 лет лидировала Надежда Рекунова из Дальнегорска, на второй ступени пьедестала почета – Надежда Казанцева из Уссурийска, тройку призеров замкнула Раиса Назаренко, представляющая Шкотовский район. Уссуриец Сергей Москаленко занял первое место среди мужчин этого же возраста, он опередил Алексея Епишко из Партизанска. На третьем месте – Владимир Торощин из Дальнегорска.

Самыми старшими участниками фестиваля стали Людмила Финаева (69 лет) из Яковлевского района и Сергей Москаленко (66 лет) из Уссурийска.

Напомним, что стать участником движения ГТО могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Более подробную информацию можно получить в региональном центре ГТО Приморского края, находящемся по адресу: Владивосток, улица Батарейная, 2 (спорткомплекс «Олимпиец», кабинет 22), а также по телефону: 8 (423) 260-50-34, электронной почте: vfskgtoprim@mail.ru.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото предоставлено министерством физкультуры и спорта ПК