В отличной форме в 80 лет Легендарная 5-я армия, части которой расположены в Приморье, отмечает большой юбилей

11 октября исполнилось 80 лет 5-й (приморской) Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа. Грозный 1941 год считается официальной датой создания одного из крупнейших на сегодняшний день воинских объединений России.

«Нынешнее поколение не менее профессионально и бесстрашно, чем их предшественники. Тысячи военнослужащих принимали участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии. Постоянная боевая подготовка и учения показывают высокий уровень личного состава Приморского войскового объединения»

Справедливости ради отметим, что 5-я армия дважды формировалась ранее. Впервые это произошло по приказу наркома по военным делам РСФСР Льва Троцкого 11 августа 1918 года в ходе боев на Волге красногвардейцев с войсками адмирала Александра Колчака. Под руководством Генриха Эйхе она дошла до Байкала, а отдельные части под управлением Иеронима Уборевича даже освобождали Приморье от белогвардейцев и входили во Владивосток 25 октября 1922 года. По завершении Гражданской войны объединение ликвидировали.

В связи с обострением международной обстановки на западных рубежах СССР ее вновь создали в 1939 году в Киевском особом военном округе в составе двух стрелковых корпусов и двух танковых бригад. Ей довелось освобождать Западную Украину и Северную Буковину. С началом Великой Отечественной войны она входила в состав Юго-Западного фронта, но попала в окружение, понесла тяжелые потери и практически потеряла весь командный состав, а командарм генерал-майор Михаил Потапов попал в плен. Поэтому решением Ставки Верховного командования управление объединения было расформировано.

Рожденная в боях под Москвой

История нынешнего общевойскового объединения берет свое начало осенью 1941 года, когда фашисты рвались к нашей столице. В основе возрожденной 5-й армии волею случая оказалась 32-я стрелковая дивизия, получившая орден Красного Знамени за бои на Хасане и прибывшая на Западный фронт из села Раздольного Приморского края.

Понятно, что армия не может состоять лишь из одного стрелкового соединения. Для усиления ей из резерва Ставки срочно передали воинские части Можайского укрепленного района, три танковые бригады, с десяток артиллерийских, стрелковых и инженерных полков. В ходе ноябрьского сражения командование фронта перебрасывало в помощь все, что подворачивалось под рукой: мотоциклетный полк, учебный полк, несколько только-только сформированных батарей «катюш», курсантов военно-политического училища, милицейские отряды. Первым командармом стал генерал-майор Герой Советского Союза Дмитрий Лелюшенко, который получил в тех боях тяжелое ранение.

Свою задачу бойцы и командиры выполнили – сорвали блицкриг Гитлера и не допустили прорыва фашистов к Москве. Собственные потери превысили 80 процентов личного состава, когда из целого полка не набирался и батальон. Не осталось танков, большинства орудий и минометов, боеприпасы для них закончились еще ранее. Но своими телами, бессмертным героизмом удалось разгромить две танковые и одну моторизованную дивизию вместе с приданными им пехотными частями, свыше 10 тысяч гитлеровцев и порядка 150 танков уничтожено.

А потом, получив свежие дивизии из Сибири и Дальнего Востока, сами перешли в наступление. Они сумели отбросить врага на 150 км от столицы. На счету 5-й армии 21 фронтовая операция. Она участвовала в Смоленской (август – октябрь 1943 года), Белорусской (июнь – август 1944-го), Восточно-Прусской наступательной (январь – апрель 1945-го) операциях. Только за период боев в Восточной Пруссии объединение разгромило десять полноценных дивизий противника.

За подвиги во время Великой Отечественной войны 117 офицеров, сержантов и солдат армии удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 50 бойцов стали полными кавалерами ордена Славы, более 20 тысяч человек награждены орденами и медалями. Все воинские части и соединения армии стали орденоносными, а два соединения – гвардейскими. За одержанные победы воинам объединения 15 раз салютовала столица нашей Родины – Москва. Командармами становились прославленные военачальники, ставшие в дальнейшем Героями Советского Союза, генералами и маршалами, – Леонид Говоров, Николай Крылов, Иван Федюнинский и другие.

На восточных рубежах

Еще одной славной страницей в истории объединения стало участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе 1945 года в составе 1-го Дальневосточного фронта. Из Приморья были нанесены удары вглубь северо-восточных районов Китая, освобождены города Ванцин, Дуньхуа, Гирин. Было уничтожено или сдалось в плен несколько десятков тысяч японских военнослужащих Квантунской армии.

После разгрома японцев объединение обосновалось в Приморье. 22 февраля 1968 года 5-ю армию наградили орденом Красного Знамени за проявленные героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны и успехи в боевой подготовке в мирное время.

Весной 1969 года одно из соединений 5-й армии участвовало в пресечении провокации на советско-китайской границе в районе острова Даманского на реке Уссури. За проявленное мужество, героизм и отвагу при защите рубежей нашей Родины от маоистов 219 воинов соединения награждены орденами и медалями, а младшему сержанту Владимиру Орехову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Сейчас в ее состав входят прославленные мотострелковые дивизии (одна) и бригады (две), а также ракетные, зенитные ракетные, артиллерийские, инженерные управления, РБХ-защиты бригады и полки, подразделения разведки и связи. Перед ними стоит задача прикрывать юг российского Дальнего Востока, а в случае вероломного нападения врага предпринять меры по его уничтожению.

Интересный факт: в последние годы командармами прославленной военной группировки становились генералы, которые в дальнейшем получали знаковые повышения. Анатолий Сидоров является начальником объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности. Александр Дворников командует войсками Южного военного округа. Андрей Сердюков стоит во главе «крылатой гвардии» – ВДВ. Алексей Салмин одно время командовал войсками Западного военного округа. Особо стоит отметить боевого генерала Валерия Асапова, погибшего в 2017 году в Сирии и ставшего Героем России посмертно. Сейчас во главе стоит генерал-майор Алексей Подивилов, который имеет боевые награды.

В списки воинских частей армии навечно зачислены Герои Советского Союза младший сержант Иван Калинин, младший сержант Владимир Орехов, гвардии рядовой Василий Чипищев и гвардии сержант Евгений Дикопольцев.

Нынешнее поколение не менее профессионально и бесстрашно, чем их предшественники. Тысячи военнослужащих принимали участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии. Постоянная боевая подготовка и учения показывают высокий уровень личного состава приморского войскового объединения.

Справка «В»

С сентября 2020 года командармом 5-й армии является генерал-майор Алексей Подивилов. До него должность командующего Приморской общевойсковой армией занимал генерал-лейтенант Олег Цеков (один из немногих генералов, имеющий три «солдатские» медали «За отвагу» и «За боевые заслуги»). Сейчас в Москве он служит заместителем начальника Общевойсковой академии. Алексей Подивилов родился в 1972 году на Урале. Окончил Челябинское высшее военное танковое командное училище. Прошел путь от командира взвода до комбрига. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Потом служил начальником штаба одной из армий Центрального округа. Имеет боевой опыт, участвовал в нескольких военных кампаниях, кавалер орденов Мужества, Александра Невского и «За военные заслуги».

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлены штабом 5-й армии