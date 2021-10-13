Несовместимо с жизнью Опытный врач делится поучительными рассказами из своей практики

Наркомания – хроническое заболевание, ведущее к психическим, неврологическим и соматическим расстройствам, к возникновению проблем в быту, семье, на работе, в обществе. Увы, порой последствия несовместимы с жизнью…

«Вырисовывался неблагоприятный прогноз. Вскоре Лена не сможет самостоятельно дышать, присоединятся застойная пневмония, пролежни. Жить ей осталось максимум полгода»

Это случилось 17 лет назад. Из неврологии позвонили ближе к обеду. Неврологи просили проконсультировать больную, поступившую к ним по «cкорой» несколько дней назад, потому что в приемном покое больницы она сказала, что употребляла наркотики, которые назывались «скорость». Заведующий наркологическим отделением вскоре положил трубку – почему-то прервалась связь. Подробности госпитализации остались неизвестны. Решили, что смотреть больную пойду я.

Надо сказать, в те годы привычный внутривенный наркотик стал «выдавливаться» новомодной «синтетикой». Толком никто про нее ничего не знал. Аптекам стали запрещать продавать шалфей, соль для ванны – считалось, что на них наркоторговцы аэрозольно распылили «спайсы», «скорость». Симптоматика принявшего «синтетику» в целом укладывалась в картину опьянения психостимуляторами.

Родственники обращали внимание на отрешенный взгляд, большие зрачки, потливость, смазанную речь, двигательное возбуждение. Их пугали галлюцинации, неадекватная эйфория у близкого, принявшего «скорость». Медики в приемном покое сталкивались с жутким паническим страхом, с галлюцинациями и бредом, с уверенностью пациента, что он может летать. Многих ловили на подоконниках окон многоэтажки. А кого-то не успевали...

Новый наркотик требовал подробного изучения картины опьянения, наработок в лечении. Сейчас многое известно, а тогда информация накапливалась. Например, в наркологическом отделении три месяца лечился парень со стойким бредом после приема «скорости»: он ожидал клонирования в пластмассовую фигурку «лего». Тогда подобное было ново, сейчас таким наркологов не удивишь. Лечение результатов не давало. Родители готовились оформлять инвалидность по наркологическому заболеванию, решив пристроить сына в дом-интернат для хронических психиатрических больных. Целыми днями он прятался от «лего» под одеялом, отказывался от еды, ходил под себя. Но однажды утром встал, умылся, пошел на завтрак. От бреда не осталось и следа. Увы, радость родителей была недолгой: через две недели он снова употребил «синтетику»…

Или такой случай. Больная в неврологии оказалась парализованной. Со слов ее лечащего врача, она принимала «скорость». Полистав историю болезни, я прошел в палату интенсивной терапии. На кровати на спине лежала женщина лет 35, неспособная самостоятельно ни поесть, ни сходить в туалет, ни пошевелиться...

Выяснилось, что зовут ее Лена и она действительно употребила «синтетику», после чего ее парализовало. Из рассказа (а говорила она очень тихо, путая слова) закономерно следовало, что она не ангел. Родители пили. В школе училась плохо. Алкоголь и наркотики растительного происхождения попробовала еще в школе. После 9-го класса пошла на курсы продавцов. Стала колоться. Работа в магазине закончилась кражей алкоголя и денег из кассы. Отсидела. За время отсидки слезла с иглы, но продолжала курить траву, выпивала. Сошлась с неким Валерой, тоже судимым. Однажды их пьянка закончилась дракой, он ушел в ночь. Утром Валера вернулся. Страдая от тяжелого похмелья, Лена попросила его принести пива. Он ответил, что у него есть нечто получше, и достал сигарету с «кайфом». Покурили. Она легла на диван, с которого уже не смогла встать. К вечеру он вызвал «скорую».

…Вошла медсестра – ввести Лене катетер, опорожнить мочевой пузырь перед клизмой. Я попрощался и пошел в ординаторскую писать свои назначения.

Лену было жалко. Мне вспомнилось, что паралич (тетрапарез) может быть просто на нервной почве, а раз так, то сеансы внушения помогут поставить Лену на ноги. Я поделился своими мыслями с ее лечащим врачом, предложив провести больной курс психотерапии внушением. Но невролог лишь покачала головой: компьютерная томограмма показала разрушение структур головного и спинного мозга. Психотерапией тут не поможешь. Вырисовывался неблагоприятный прогноз. Вскоре Лена не сможет самостоятельно дышать, присоединятся застойная пневмония, пролежни. Жить ей осталось максимум полгода. Так я впервые увидел паралич на фоне приема синтетических наркотиков «скорость».

Александр КУБИКОВ, заведующий кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД

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