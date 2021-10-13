И целого вклада мало Жители Приморья осваивают инструменты фондового рынка и вкладывают туда десятки миллиардов рублей

Как известно, в том, что касается финансов, то у россиян есть две главные проблемы: где взять деньги и куда их вложить?

«Средний размер портфелей клиентов на счетах составил почти 1 млн рублей. По данному показателю Приморье находится на седьмом месте среди регионов России»

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России, по итогам II квартала 2021 года жители Приморья с помощью брокеров и управляющих компаний инвестировали 82 млрд рублей. Из них большая часть – 68 млрд рублей – размещена в качестве активов на брокерских счетах. Около 14 млрд рублей составили инвестиционные портфели клиентов в доверительном управлении.

Брокерское обслуживание у жителей региона оказалось намного более популярным, чем доверительное управление. Так, брокерские счета имеют 177 тыс. приморцев, в то время как услугами доверительных управляющих пользуются лишь 5,8 тыс. жителей края.

При этом значительная часть – 63 % – брокерских счетов приморцев остается пустой, что соответствует общероссийской тенденции. Средний размер портфелей клиентов на фондированных (непустых) счетах в этом сегменте составил почти 1 млн рублей. По данному показателю Приморье находится на седьмом месте среди регионов России.

В сегменте доверительного управления, напротив, практически нет пустых счетов – их доля составляет всего 0,4 %. Средний размер портфеля в доверительном управлении составляет 2 млн рублей, регион находится на шестом месте в стране по этому показателю.

«С 1 октября неквалифицированные инвесторы, впервые приобретающие сложные финансовые инструменты, должны проходить тестирование для оценки своих знаний, опыта и готовности к рискам. Но даже тем, кто использует менее рисковые инструменты, мы рекомендуем постоянно повышать свою финансовую грамотность. Это поможет совершать сделки осознанно и не стать жертвой мошенников», – отметила представитель Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Виктория Березина.

Напомним, что жители Приморья, интересующиеся инструментами фондового рынка, в рамках Международной недели инвесторов могут до 15 октября подключиться к серии вебинаров Банка России «Грамотный инвестор». Они помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними – от выбора посредника до налогов на инвестиции.

От редакции все-таки скажем, что в отличие от банковских вкладов, проценты по которым сейчас немного подросли, но все-таки не покрывают даже инфляцию, работа на фондовом рынке требует очень специфических навыков и знаний. А еще нужно практически в режиме нон-стоп, то есть постоянно, следить за определенной информацией, которую нужно еще и правильно понимать. Так что лучше не экспериментировать – отдайте ваши деньги в управление опытным финансовым компаниям. Те же банки имеют специальные подразделения по работе на фондовом рынке.

И еще помните, что в отличие от банковских вкладов ваши вложения в акции никак не застрахованы.

И вот еще немного полезной информации для начинающих финансистов от опытного игрока на бирже Евгения Марченко.

Итак, какие результаты можно получить на фондовом рынке? Различные рекламные объявления пестрят уникальными возможностями быстрого обогащения за счет торговли акциями на фондовом рынке. Показываются примеры, как их стоимость увеличивается на 100 %. Множество успешных трейдеров дают сигналы и рассказывают, как за пару лет они заработали миллионы.

Чужая прибыль очень сильно влияет на фантазию новоиспеченного инвестора, и он уже представляет, как едет на новеньком кабриолете по побережью Испании! На самом деле все не так просто!

Откуда берется прибыль? Чтобы получить прибыль, вы должны купить акцию подешевле и продать подороже. Но, чтобы продать, вам требуется покупатель, тот человек, который считает, что покупает акцию дешево. Получается, что имеем две стороны. Один считает, что покупает акцию дешево, а другой – что продает дорого. Логично предположить, что прав только один из них. Получается, что прибыль одного инвестора является убытками другого. Закон сохранения денег.

Весь процесс осложняется тем, что против вас торгуют не только маленькие частные инвесторы, но и крупные инвестиционные фонды, лучшие трейдеры с Wall Street, которые обладают огромными знаниями, аналитикой и прочими преимуществами перед частным инвестором. И каждый хочет забрать ваши деньги.

Но не спешите разочаровываться. Есть и хорошие новости! Помимо перетекания денег от трейдера к трейдеру на прибыль еще влияют три вещи:

– инфляция,

– рост мировой экономики,

– приток новых денежных средств.

Сейчас индекс Московской биржи дает доходность 17,13 % годовых в рублях.

А индекс S&P 500 (это такая корзина акций – 500 крупнейших американских компаний) дает доходность в 9,8 % годовых в валюте.

Именно на такую доходность и может рассчитывать частный инвестор. И чтобы ее получить, достаточно придерживаться стратегии «Купи и держи». Однако чаще всего доходность выходит ниже средней.

Почему? Да просто потому, что процесс инвестирования скучен. Чтобы получить прибыль, не нужно делать никаких действий, просто покупай и жди. Но любой инвестор сам себе голова!

Он начинает буквально охотиться за прибылью, доходными акциями, которые оказываются убыточными. В результате этого доходность падает.

Для сравнения: у лучшего инвестора в мире – Уоррена Баффета среднегодовая доходность 21,6 %. И это считается просто отличным результатом.

Для многих 10 % доходности в год покажется не совсем привлекательным числом – не так уж и много. Разница с банковскими вкладами всего 5 %. Но там гарантированная доходность и без риска.

На самом деле эти 5 % играют огромную роль в формировании общей доходности вашего капитала.

Да, некоторые могут не согласиться, особенно те, кто начал инвестировать после апреля 2020 года, их портфели показывают огромный рост! Но нужно понимать, что S&P 500, к примеру, с того момента вырос почти на 100 %. Вы просто выросли вместе с индексом, и такая доходность у вас один год, а Уоррен Баффетт показывает такую доходность из года в год, на протяжении более 50 лет.

Вопрос не в том, сколько вы заработали в этом году, а сможете ли вы повторить ее вновь?

Итак, большая доходность в инвестициях – это прежде всего план, дисциплина и терпение.

Сергей ПЕТРОВ

Фото ДГУ ЦБ РФ