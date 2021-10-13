Во Владивостоке узкому участку дороги добавят полос В районе дома № 59а на улице Некрасовской Владивостока проведут работы по расширению проезжей части. В каждом из направлений будет организовано по три полноценные полосы для движения автотранспорта.

Администрация Владивостока объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядной организации, которая должна будет заняться этими работами.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что это повторный аукцион, так как на первый не было подано ни одной заявки.

«В понедельник, 11 октября, объявлен повторный аукцион. Заявки от компаний принимаются до 19 октября. Согласно условиям контракта выполнить все работы на объекте необходимо до середины декабря», – рассказали специалисты управления.

Отметим, что участок под виадуком неподалеку от остановки «Некрасовская» давно является проблемной точкой для автолюбителей Владивостока. Причина тому – сужение дороги и примыкающий к этому участку выезд с прилегающей территории дома № 59а. Подрядной организации предстоит провести работы по расширению проезжей части, которые включают в себя обустройство тротуара, перенос разделительного ограждения и трех опор освещения, реконструкцию откоса и некоторые другие мероприятия.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru