Мечтой об асфальт Пока дети Второй Речки представляли, как они будут заниматься на новом пришкольном стадионе, место приглянулось строительной компании

Район Вторая Речка известен часовыми пробками в обе стороны. Густая застройка и узкие дороги – две главные проблемы района. И пока обывателям кажется, что для новостроя там попросту нет места, девелоперы, то бишь бизнесмены от строительства, хитро потирают руки.

«Наши дети на данный момент занимаются физкультурой на асфальте. Весь осенний и весенний период они строятся во дворе школы и занимаются там... К сожалению, директор категорически отказывается брать стадион на баланс. Видимо, думает, что он ляжет тяжким бременем на школу…»

Выбор застройщиками территорий для новых многоэтажек во Владивостоке – всегда неожиданность. На этот раз возвести высотку планируют на пустыре по адресу Енисейская, 14в, который раньше был… школьным стадионом. Новостройка оставит детей без шанса получить новый спортивный объект, которых катастрофически не хватает.

Красивая перспектива…

Много лет уроки физкультуры в школе № 7 проходят на асфальтированном внутреннем дворе. Прямо возле крыльца начинается разметка для прыжков в длину и метания. Бегают ребята на небольшой неровной площадке, минуя канализационные люки.

До 90-х годов у школы был собственный стадион. Старожилы района рассказывают, что на нем играли в баскетбол и футбол, проводили спортивные мероприятия, а зимой заливали каток. Потом землю передали в частные руки, и собственник организовал там автостоянку. Местные жители честно признаются, что такой расклад тогда их тоже вполне устроил: мест для парковки, как всегда, не хватало. Но и этот объект уже несколько лет не функционирует, а земля, обнесенная железным забором, постепенно зарастает травой.

Правда, совсем скоро положение дел должно измениться. По решению администрации города на поле появится 17-этажный дом. Проект новой высотки подготовила некая ИСК «Система» под руководством Сергея Вахнина. Во Владивостоке компании уже принадлежат несколько проектов нового элитного жилья: ЖК «Элементс» на Чуркине (сдается в первом квартале 2023 года) и «Оникс» на 3-й Рабочей, введенный в эксплуатацию в 2018 году.

В разговоре с корреспондентом «В» Вахнин рассказал о намерении не только построить дом на Енисейской, но и обустроить территорию за пределами участка. По его словам, местные жители начинают протестовать, не разобравшись в ситуации.

– Пакет документов по планировке территории включает в себя изыскания по геологии, геодезии, технические рекомендации всех ресурсоснабжающих организаций. Есть ли мощности, насколько изношены сети, нужно ли их менять. Здесь же учитывается количество мест в школах и детских садах. Если нормы будут нарушены, то и разрешительные документы на строительство мы не получим, – комментирует учредитель компании ИСК «Система» Сергей Вахнин. – Многие жильцы, только услышав о стройке, выходят на акции протеста. Но новое строительство даст возможность модернизации инженерных сетей на данном участке. Мы всегда стараемся идти навстречу адекватным пожеланиям местных, готовы за свой счет благоустроить территорию не только своего участка, но и соседнюю. Построить площадку и спортивные сооружения для школьников.

Представители «Системы» обещают также расширить подъезд к расположенной поблизости улице Хорольской, заасфальтировать дорогу, сделать бордюры и пешеходные дорожки. Даже вероятность заслонения солнечного света в близлежащих домах застройщик обещает избежать.

…и суровая реальность

История точечной застройки на Енисейской немного отличается от тех, к которым все привыкли. Здесь застройщик не скрывается, на контакт с местными жителями выходит. Но обещаниям по благоустройству горожане верят с трудом.

– Наш район довольно старый. У нас плохие узкие дороги, изношенные коммуникации. На восьмой этаж в моем доме даже вода поступает маленькой струйкой. Дома № 4, 5, 6 на Енисейской находятся как бы на возвышенности, у нас одна тупиковая дорога. К тому же мы закольцованы: от автовокзала до Кирова, 32 идет одна узкая дорога. Даже если разъезды расширят внутри микрорайона, нагрузка на основной проезд возрастет в несколько раз. Здесь физически негде строить, – считает местная жительница Алена Семенович.

Вызывает опасения у местных и состояние их дома. Девятиэтажки на Енисейской, 4–7 соединены между собой балконами. Наружные стены дома № 6, как паутинкой, покрыты трещинами, а по заключению независимой экспертизы их физический износ составляет 50 %. «Требуется ремонт поврежденных участков стен, карнизов, перемычек, усиление простенков», – говорится в акте экспертизы. Жильцы дома боятся, что запланированная стройка лишь усугубит положение дел и может привести к обрушению.

Особенность этой истории и в том, что местные не просто бастуют, а предлагают собственный проект модернизации территории. Группа неравнодушных жителей разработала примерный план строительства современного спортивного стадиона и обратилась с ним в администрацию.

– Сейчас мы подали в инициативное бюджетирование проект, который нам утвердили. Стоимость строительства у нас как раз должна уложиться в 3 миллиона. Другой вариант – перевести территорию на баланс школы. Тогда мы вступим в программу администрации города по спорту для учебных заведений и будем уже благоустраивать за счет мэрии, – делится планами Алена Семенович.

Как ни странно, администрация школы помогать активным родителям не торопится. По словам местных, они несколько раз обращались к директору, но конструктивный диалог построить не удалось.

– Наши дети на данный момент занимаются физкультурой на асфальте. Весь осенний и весенний период они строятся во дворе школы и занимаются там. Думаю, понятно, что это не очень полезно, – рассказывает мама ученицы школы № 7 Олеся Зимба. – К сожалению, директор категорически отказывается брать стадион на баланс. Видимо, думает, что он ляжет тяжким бременем на школу. Но я считаю, что это неправильно.

Удастся ли жителям района хоть как-то повлиять на ход строительства, предугадать сложно. Однако уже сейчас в генеральном плане на землю значится строительство будущего дома. Да и застройщик с полной уверенностью утверждает: новостройки в районе Енисейской не миновать.

Марина ЗУБКО

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