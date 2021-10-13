Империя должна умереть Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня будет рецензия немного иная, так как обозревать мы будем не одну книгу, а цельную историческую трилогию. Совсем недавно я закончил читать этот трехтомник и с пылу с жару решил вам поведать все плюсы и минусы данного труда. Михаил Зыгарь и его произведение «Империя должна умереть».

Вообще, затрагивая книги такого формата, не хотелось бы выражать свое субъективное мнение насчет исторических процессов, которые описываются в труде. Тем более что автор дает читателю возможность порассуждать и домыслить. Дело в том, что М. Зыгарь преподнес огромное количество тяжелой исторической информации с совсем иного ракурса, нежели его коллеги. Повествование ведется со стороны автора как третьего лица, обозревающего события. Сам он еще в предисловии рассказывает о том большом пласте материала, который был использован в написании книги. Все, чем он пользовался, является первоисточником – это и письма современников событий, и мемуары, и очерки, и даже ряд автобиографичных произведений писателей того времени.

По названию можно понять, что речь будет идти о событиях, происходивших в нашей стране в начале XX века, а точнее в 1917–1922 годах, примерно в этом промежутке. Читать, безусловно, интересно, так как воспроизводятся дословно диалоги не только членов Дома Романовых, но и второстепенных героев тех событий.

Основная идея, которую хотел донести автор, – это то, что революция – в каждом отдельно взятом человеке, а не в каком-то абстрактном народе. На моем опыте это первое произведение, где автор высказывается абсолютно нейтрально по отношению ко всем участникам событий, приводя лишь факты, но не голые, а даже наоборот – красочные и насыщенные.

В книге показана многоликость российской революции 1905 года, а также Февральской революции. Но есть один интересный момент: М. Зыгарь не воплощает старую идею о народности революционных событий и движений, а, наоборот, показывает ведущую роль лидеров людских масс, их сложную историю, простые и мудреные характеры, безустальное политическое и социально-экономическое творчество. Это превосходно.

Стоит еще подметить, что книгу писал журналист, а не историк, поэтому, безусловно, есть некоторые неточности, однако они не столь объемны, чтобы на них заострять внимание. Кроме того, заметно, что автор во многом создавал эту книгу с целью провести аналогию с нашим временем. Не зря постоянно приводятся ремарки по тому или иному поводу с обозначением, что те или иные практики не потеряли актуальности и сейчас.

Книга толстая, но уж, поверьте, читается на одном дыхании. Могу рекомендовать эту книгу каждому, в особенности любителям истории!

Поправляйте меня, высказывайте свое мнение по тому или иному произведению. Для обратной связи можно писать мне на почту: afinapaladas@yandex.ru.

Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев

Моя оценка: 8,5/10 (не для всех)

Возраст: 16+

Кстати, книга есть как в формате трехтомника в мягких обложках, так и в твердом переплете одним экземпляром.