ТОФ проверил сам главком Владивосток посетил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. Вместе с группой адмиралов и старших офицеров главного штаба ВМФ он инспектировал деятельность Тихоокеанского флота. Кроме того, во Владивостоке состоялся оперативный сбор руководящего состава ВМФ России.

Адмирал Николай Евменов заслушал доклады представителей командования ТОФ по вопросам оснащения флота новыми надводными кораблями и подводными лодками, развития береговой и авиационной составляющих, организации подготовки частей и соединений в предстоящем году, отработки задач в море с учетом мировых вызовов. Главком посетил места дислокаций частей и соединений в южном Приморье.

– Тихоокеанский флот играет важнейшую роль в сфере обеспечения национальной безопасности, гарантированного пресечения угроз с океанских направлений, для поддержания стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – подчеркнул Николай Анатольевич в ходе рабочей поездки. – Главное командование ВМФ России держит в зоне особого внимания вопросы дальнейшего оснащения ТОФ, развития его пунктов базирования и боевой выучки тихоокеанцев.

Рабочая поездка совпала с проведением в Приморье двустороннего бригадного тактического учения береговых сил ТОФ. Маневры такого уровня состоялись впервые на российском Дальнем Востоке. К ним привлекались около 5 тысяч военнослужащих, более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, 122-м самоходные гаубицы «Гвоздика», танки Т-80БВ и другие. 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная и 155-я отдельная бригады морской пехоты на полигоне в Хасанском районе отработали действия соединений «черных беретов» в захвате плацдарма и наступлении, а также в обороне родной территории. Содействие им оказывали корабли Приморской флотилии, армейская и штурмовая авиация 11-й армии ВВС и ПВО.

Действия береговых войск заслужили высокую оценку вышестоящего командования. В настоящее время морские пехотинцы возвращаются в места постоянной дислокации. Для переброски военной техники и личного состава с Камчатки задействован отряд больших десантных кораблей ТОФ. Приморские десантники вернулись в военные городки в составе воинских колонн.

Напомним, что 29 сентября на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске состоялась торжественная закладка очередного многоцелевого корвета проекта 20380 «Бравый». Новый корабль средней морской зоны по приказу главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова построят для Тихоокеанского флота.

По морской традиции закладная секция шестого в серии корабля была освящена по православному церковному обряду. Благоденствия и процветания предприятию и его работникам пожелал обратившийся к заводчанам и гостям митинга руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Амурской и Чегдомынской епархии иерей Владимир.

СПРАВКА «В»: Ранее в состав ВМФ России вошли корветы «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». До конца года к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжит новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе текущего года. Планируется, что корвет «Бравый» будет принят в состав ВМФ в 2025 году.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта МО РФ