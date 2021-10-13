Приморцы взяли вес С серебром и бронзой вернулись домой приморские спортсмены, завершившие свои выступления на Кубке России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Соревнования проходили на базе центра спорта «Эволюция» в Евпатории Республики Крым. Участниками Кубка России стали более 150 спортсменов из 42 субъектов страны. Сборную региона представляла команда в составе 15 спортсменов Приморской федерации физической культуры и спорта лиц с ПОДА.

На счету приморских атлетов две награды. Серебряным призером соревнований стал воспитанник Уссурийского реабилитационного центра Егор Сорокин, который в весовой категории до 59 кг пожал штангу весом 130 кг. Бронзовую медаль среди атлетов с детским церебральным параличом (ДЦП) выиграл Руслан Боровой в весовой категории до 88 кг, пожав штангу весом 80 кг. В общекомандном зачете сборная Приморья заняла четвертое место.

Сергей ПЕТРОВ