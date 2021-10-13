«Динамо» играет как заведенное Приморская команда прошлась по «Арсеналу-2» катком, будучи в меньшинстве

Владивостокское «Динамо» продолжает свою уверенную поступь в третьей группе Футбольной национальной лиги – 2. И по количеству потерянных очков уже замахнулось на единоличное лидерство в турнирной таблице.

В минувшее воскресенье «бело-голубые» в меньшинстве уверенно разгромили «Арсенал-2» из Тулы со счетом 3:0. Притом что «пушкари» выступают в этом сезоне уверенно, они находятся на шестом месте и реально претендуют на участие в весенней серии плей-офф ФНЛ-2, дающей путевку в первую лигу российского футбола. Гости из Тулы показали качественную игру, но не смогли сдержать наступательный порыв приморских спортсменов.

Ненастная погода отпугнула болельщиков, за своих болело всего шесть с половиной сотен зрителей. Но тот, кто пришел на стадион «Динамо», стал свидетелем хорошей игры и драматичного сюжета.

Владивостокский клуб начал игру крайне активно. Буквально в первой же острой атаке мог открыть счет Дмитрий Котов, но его хлесткий удар отразил Михаил Пономаренко. Кстати, голкипер туляков является воспитанником приморского футбола и в данной встрече признан лучшим футболистом в составе «пушкарей».

И все-таки уже в дебюте поединка динамовцы вышли вперед. Это Роман Пухов после передачи Руслана Гордиенко на 5-й минуте хладнокровно отправил снаряд в дальний угол ворот соперника – 1:0.

Ключевой момент поединка случился буквально перед перерывом. Главный судья матча Олег Корецкий из Раменского вместе со второй желтой карточкой удалил с поля нашего Алексея Подпругина.

Весь второй тайм владивостокцы играли в меньшинстве. Но наши продолжали сражаться. На 53-й минуте Валерий Соломаха ударом головой отправил второй мяч в сетку гостей – 2:0. На его счету уже шесть голов, и он вышел на второе место в списке бомбардиров ФНЛ-2.

А затем приморцы провели еще одну разящую контратаку. Александр Васильев промчал по флангу, отпасовал Валерию Соломахе, а тот пробил в штангу. Первым к мячу поспел Артем Коржунов и от души вколотил в ворота «Арсенала-2» третий мяч.

Закономерная победа с убедительным счетом 3:0. Впрочем, она не особо повлияла на ситуацию дальневосточников в турнирной таблице.

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлено Олегом КОТОВЫМ