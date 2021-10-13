Ночь, улица, фонарь, расплата… Сотрудники полиции установили личности подростков, разбивших фонари уличного освещения на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Как уточнили в городском управлении по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, нарушителями порядка оказались четверо учащихся 6-8 классов разных общеобразовательных учреждений дальневосточной столицы.

Вместе с родителями нарушители будут направлены на заседания районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью принятия мер административного и общественного воздействия. Помимо этого, будет решаться вопрос о постановке школьников на профилактический учет.

Евгений СИДОРОВ