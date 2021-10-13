Владимир Путин опять взялся за остров Русский В 2022 году на Дальнем Востоке откроют пилотную площадку инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» с участием первых резидентов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ.

После этого будут запущены основной научно-производственный блок ИНТЦ, образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 гектарах земли острова. Решение о передаче территории в собственность инновационного центра было принято правительством РФ в ноябре 2020 года.

Напомним, что ИНТЦ «Русский» создается на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка.

К работе в центре «Русский» планируют привлекать талантливых ученых и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России и зарубежных стран.

Сергей ПЕТРОВ