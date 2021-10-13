Владимир Путин опять взялся за остров Русский

В 2022 году на Дальнем Востоке откроют пилотную площадку инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» с участием первых резидентов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

13 окт. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4861 (6566) от 13 окт. 2021

Первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке. Они зададут тематику предстоящих исследований и разработок, вокруг таких компаний будет формироваться пул стартапов и пилотных образовательных программ.

После этого будут запущены основной научно-производственный блок ИНТЦ, образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 гектарах земли острова. Решение о передаче территории в собственность инновационного центра было принято правительством РФ в ноябре 2020 года.

Напомним, что ИНТЦ «Русский» создается на базе Дальневосточного федерального университета и станет площадкой, объединяющей студентов, ученых и представителей бизнеса. Это поможет обеспечить создание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного рынка.

К работе в центре «Русский» планируют привлекать талантливых ученых и предпринимателей не только с Дальнего Востока, но и из других регионов России и зарубежных стран.

Сергей ПЕТРОВ