В Приморье введена обязательная вакцинация от COVID-19 В Приморье вводится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан.

Соответствующее решение принято руководством территориального управления Роспотребнадзора.

«Подписано постановление о проведении обязательной вакцинации по эпидпоказаниям отдельных категорий граждан в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке. Это также пищевая промышленность, рыболовство, береговые рыбоперерабатывающие предприятия, холодильные терминалы, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, промышленные предприятия, государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления», – сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

Первым компонентом необходимо вакцинироваться до 15 ноября, вторым – до 15 декабря 2021 года.

Сергей ПЕТРОВ