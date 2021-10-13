Авиальготы получили дозаправку Приморцам вновь станут доступны субсидируемые авиабилеты

Правительство России направляет почти полмиллиарда рублей на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Авиабилеты по льготному тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.

«На эти цели в начале года мы уже выделили 5 млрд рублей. Это позволило сделать доступными полеты в Москву из 12 дальневосточных городов. Вы помните, об этом говорил президент неоднократно. Теперь к этому списку правительство добавило еще два маршрута – Читу и Якутск. А также впервые начнем субсидировать полеты в Санкт-Петербург – сразу из семи городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. В течение года приобрести билеты по низким тарифам смогли уже полмиллиона человек. Новый транш позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тысячам наших граждан. Важно, чтобы билеты со скидками поступили в продажу уже в ближайшее время», – заявил Михаил Мишустин.

Как отметили в правительстве Приморского края, в регионе заинтересованы в сохранении субсидированных пассажирских перевозок по направлениям из Дальнего Востока и обратно.

«Особенно популярен маршрут Владивосток – Москва – Владивосток. Но кроме этого востребованы такие направления, как Владивосток – Екатеринбург – Владивосток, Владивосток – Магадан – Владивосток, Владивосток – Новосибирск – Владивосток, Чита – Владивосток – Чита, Иркутск – Владивосток – Иркутск, Красноярск – Владивосток – Красноярск», – уточнили в ведомстве.

Евгений СИДОРОВ

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