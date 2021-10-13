Пятьдесят оттенков ржавого Дома приморцев все чаще остаются без воды, а когда она появляется, то многие задаются вопросом: что это течет из крана?

Каждый год подготовка к отопительному сезону в Приморье начинается с латания дыр на трубопроводах. Метры насквозь прогнивших сетей достают из-под земли, чтобы устранить течь и вернуть на место. В крайнем случае, как, например, этой осенью, когда трубы рассыпались прямо в руках рабочих, службы укладывают новые коммуникации.

«Во Владивостоке вода мягкая, почти как дождевая. Но доходит к нам она уже в плохом качестве. Конечно, мы можем поставить метапол, заменить трубы на пластиковые, но кто поменяет магистральные сети? Просто зайдите в подвал в своем доме и посмотрите, в каком состоянии там трубы: постоянно парит, рвет даже в не очень старых домах»

В этом году во время подготовки к отопительному сезону Примтеплоэнерго проверило 2169 километров тепловых сетей. 39 из них оказались непригодны к эксплуатации. Наибольшее количество проблем специалисты обнаружили в п. Трудовое: там заменено 120 метров тепловых сетей, а во время гидравлических испытаний коммунальщики столкнулись с несколькими порывами.

От «фанты» до «тархуна»

Если у труб отопления есть хотя бы полугодовой «отпуск», то холодным водоснабжением мы пользуемся ежедневно. Навскидку каждый приморец может вспомнить хотя бы пару примеров метаморфоз воды. Ярко-рыжая с отчетливым запахом железа, практически черная, как в дождевой луже, зеленая из кранов недавно отстроенного кампуса ДВФУ на Русском. Кажется, даже если вместо воды в раковину польется вино, никто из жителей края не удивится.

За качество «кранаквы» местные жители ругают ответственный орган – Примводоканал. Однако там отвечают: в ведении компании вода находится до входа в здание. То, что течет из кранов в квартирах, должны контролировать управляющие компании, ТСЖ или застройщик.

– Владивосток, Артем, Надеждинский район, Большой Камень получают холодную воду из открытых водоисточников: Артемовское, Пионерское, Богатинское, Петровское водохранилища. На водосборных площадях водоисточников нет промышленных предприятий, поэтому вода не загрязнена отходами жизнедеятельности. Конечно, показатели могут меняться, например, из-за весеннего таяния снега. Тогда вода становится более мутной. За качеством круглосуточно следят специалисты. В соответствии с полученными данными регулируются дозы и количество реагентов, используемых для очистки. Сейчас качество подаваемой воды полностью соответствует санитарным и гигиеническим нормативам, – уточнили в КГУП «Приморский водоканал».

Получается, что из водохранилищ в трубы поступает чистая вода, а из кранов течет ржавая. При этом достоверно известно: перед тем как стать питьевой, она проходит несколько этапов очищения, среди которых озонирование и обработка ультрафиолетом. От известного многим хлорирования большинство подстанций отказалось. Такой способ очищения неэкологичен и довольно дорог.

Да и сами насосные станции подвергаются постоянному ремонту. В этом году под модернизацию попали Пионерский и Артемовский гидроузлы, капитальные ремонтные работы пройдут практически на всех водозаборных пунктах Владивостока и Артема, в п. Шкотово заменят насосы в скважинах, в с. Михайловка заменят 271 метр водопроводных сетей, в с. Хороль отремонтируют скважины, станции обезжелезивания и насосные станции.

Дома новые – трубы старые

Ясно, что дело здесь не в самой жидкости, а в сетях, которые ее доставляют. Основная проблема, естественно, проржавевшие коммуникации. Причем касается она не только домов, построенных минимум полвека назад, но и более-менее свежих зданий.

Как рассказала научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН Серафима Клышевская, уже в конце 80-х годов прошлого века при строительстве домов использовались устаревшие сети. Но на качество тогда никто не жаловался: дали квартиру – живи.

– Во Владивостоке вода мягкая, почти как дождевая. Но доходит к нам она уже в плохом качестве. Конечно, мы можем поставить метапол, заменить трубы на пластиковые, но кто поменяет магистральные сети? Просто зайдите в подвал в своем доме и посмотрите, в каком состоянии там трубы: постоянно парит, рвет даже в не очень старых домах, – говорит Серафима Клышевская. – В нашей воде много железа из-за тех же труб. Никто не задумывается, что это большая беда. Недостаток железа не так опасен, как его избыток, его труднее снизить. Три грамма сульфата железа для младенца – верная смерть. А там же есть еще и бактериальное загрязнение.

Опасны и другие отложения, образующиеся в трубах. Как отмечает эксперт, сети холодного водоснабжения в квартирах настолько забиты, что сквозь них протиснется разве что спичка. Отсюда нестабильный напор и жесткая вода, по пути впитавшая в себя все, что остается в трубопроводе.

– Большинство сетей водоснабжения металлические (стальные или чугунные). Прокладывались они еще в советское время и имеют большую степень износа, да и антикоррозийное покрытие в большинстве случаев утрачено, – рассказывает начальник отдела водоснабжения и водоотведения производственно-технического управления КГУП «Примтеплоэнерго» Алексей Почекунин. – Если водоснабжение было отключено из-за аварии, то после устранения проблемы вода, поступающая в трубы, смешивается с продуктами коррозионного износа. Поэтому так важно после работ на трубопроводе проводить длительную промывку и обеззараживание воды. Для очищения используется вода с гипохлоритом кальция, которую затем сливают и вновь промывают сети.

На федеральном уровне контроль качества поступающей в дома воды осуществляется с помощью проекта «Чистая вода», в рамках которого в регионе создана программа «Повышение качества водоснабжения в Приморском крае», обеспечивающая своевременный ремонт всех систем. Все мероприятия по модернизации, включенные в программу, планируется завершить до 2024 года.

Так, по словам специалистов Примтеплоэнерго, запланированы реконструкция сетей в ЗАТО Фокино, ремонт водозабора на Васьковском водохранилище, водоочистной станции на Нежданинском водоузле и водозабора на реке Рудной в Дальнегорском ГО.

– Сейчас в Нежданинском водохранилище наблюдаем временное сезонное ухудшение качества воды после дождей. В планах – построить новую водоочистную станцию, которая данную проблему решит, – рассказал Алексей Почекунин.

Когда ждать тепла

Несмотря на многочисленное количество аварий, Приморье удалось вовремя подготовить к отопительному сезону. Тепло уже поступает в котельные Пожарского, Пограничного, Кавалеровского и Дальнереченского муниципальных районов. К 15 октября отопление появится в домах Хорольского и Надеждинского муниципальных округов, Арсеньевского и Артемовского городских округов. По словам главного инженера Примтеплоэнерго Алексея Филина, в первую очередь теплом обеспечиваются социальные и культурные объекты.

Дата включения отопления во Владивостоке пока не определена. Напомним: чтобы батареи в квартирах стали горячими, среднесуточная температура на улице должна упасть минимум до +8 и продержаться несколько дней.

Марина ЗУБКО

Фото:

Victoria_Borodinova, Pixabay, PublicDomainPictures, Pixabay, с сайта vmeste.ru