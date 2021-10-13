Ограблены, сожжены, брошены… Чиновники ловко спрятались от ответственности в дыму пожара

Уважаемые читатели! В адрес газеты «Владивосток», члена Союза независимых медиа (СНМ), едва ли не ежедневно приходят письма, поступают телефонные звонки, сообщения по Интернету и WhatsApp от жителей Приморского края, в которых наши земляки рассказывают о своих проблемах и бедах. Ниже материал, подготовленный нашей редакцией в ответ на просьбу о помощи.

«Ордена и медали Лидии Алексеевны, Михаила Ивановича и его покойной тещи грабители не взяли. Это не деньги и не изделия из золота, которые можно продать»

Есть в русском языке известное выражение с переносным смыслом «проверка на вшивость». Так говорят, когда хотят проверить человека на порядочность и честность. И еще убедиться, сможет ли он поддержать в трудную минуту, не предаст ли, не бросит. Эта фраза вполне подходит в качестве эпиграфа к данной публикации.

Тюрьма по нему плачет

Ветераны труда, супруги Лидия Алексеевна и Михаил Иванович Ивановы, тоже рассчитывали на помощь государства после того, как в ночь с 9 на 10 августа 2021 года у них сгорела квартира в доме № 3 на четвертом этаже на улице Морской.

В тот день Ивановы были на даче в селе Киевка, что в 30 км от Преображения. По словам пожарных, если бы соседи вовремя не забили тревогу, то огонь неминуемо перекинулся бы на верхний этаж. К половине второго ночи пожар потушили, квартира Ивановых выгорела полностью. Квартиру под ними залило водой.

Как установит следствие, это был поджог с целью хищения чужого имущества. Злоумышленники спустились на балкон Ивановых по веревке с балкона верхнего этажа. Затем взломали балконную дверь, забрали ценности, какие нашли, и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы разбоя, выйдя через входную дверь.

Позже выяснится, что разбойное нападение совершили двое подростков – 17-летний Андрей Бурахманов*, сбежавший из КГКУ «Центр содействия семейного устройства города Находки», ранее дважды судимый за кражу с незаконным проникновением в помещение, и 16-летний Евгений Прохоренко*. Очевидцы видели, как в тот день Бурахманов приходил к своей бывшей опекунше, которая живет как раз над квартирой Ивановых. Парень знал, что соседи снизу уже несколько дней живут на даче в селе Киевка, поэтому был уверен, что ему и его подельнику никто не помешает.

Бурахманова задержали 20 августа 2021 года. На суде он признался в совершении преступления. На время следствия его заключили под стражу на два месяца, до 19 октября 2021 года. В ноябре налетчику исполнится 18 лет, и, скорее всего, по приговору суда он попадет в колонию для взрослых за неоднократное совершение умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, направленных против собственности. Иными словами, тюрьма по нему плачет. Иной путь по жизни ему уже не уготован.

Спасибо землякам за помощь!

Материальный ущерб, причиненный погорельцам Ивановым, составил 1244000 рублей. Это без учета стоимости сгоревших дверей, окон, мебели, бытовой техники, одежды и документов. Ордена и медали Лидии Алексеевны, Михаила Ивановича и его покойной тещи грабители не взяли. Это не деньги и не изделия из золота, которые можно продать. Между тем, по расчетам Михаила Ивановича, на восстановление жилья при нынешних ценах на строительные материалы и работу уйдет около 2,5 млн рублей.

Понятное дело, что у пенсионеров не было даже и в мыслях застраховать свое жилье и имущество. В России у стариков на это элементарно нет денег.

Денег на ремонт у Ивановых не было. Хорошо, что Сбербанк пошел навстречу погорельцам и дал Михаилу Ивановичу кредит в 250 тысяч рублей на три года, которые тут же разлетелись.

Установка окон обошлась в 90 тысяч рублей, очистка помещения от копоти, грязи и вывоз мусора – в 26 тысяч. За восстановление электричества, включая материалы, электрик взял 46 500 рублей. Деревянные межкомнатные двери и металлическая входная дверь – всего пять штук – стоили с установкой 48 тысяч. Штукатуры-маляры за работу и материалы предъявили счет на 50 тысяч рублей.

– Теперь у меня с пенсии каждый месяц будет уходить 10 тысяч на покрытие кредита. На оставшиеся 9 тысяч мы будем жить, плюс пенсия супруги. А Лидии Алексеевне (ей 72 года) каждый месяц надо покупать лекарства на 8 тысяч рублей. Чтобы покрыть хотя бы часть расходов, я продал два гаража, один свой, второй – друга, он мне его оставил, когда уезжал из поселка, – рассказал корреспонденту «В» 66-летний пенсионер.

Руководствуясь словами из старой, ныне забытой песни о том, что «молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет», Михаил Иванович обратился за помощью к правительству Приморского края, в администрацию Лазовского муниципального округа. При этом он не учел, что песня «Широка страна моя родная» написана во времена Советского Союза, которого давно нет. И мы живем в стране, где совсем иное отношение к старикам, больным и малоимущим.

Вспомните ролики по ТВ и в социальных сетях Всемирной паутины, где люди со слезами на глазах просят перевести деньги на лечение ребенка или взрослого человека. При этом едва ли не каждый день нам показывают в новостных передачах задержания либо суд над взяточниками в эшелонах власти и силовых структурах, у которых валюта и сотни миллионов рублей заначки спрятаны в коробках, чемоданах, подвалах.

По словам Михаила Ивановича, глава администрации родного округа Юрий Мосальский сначала в помощи отказал, сославшись на то, что у погорельцев есть дом в селе Киевка, доставшийся Иванову по завещанию от родителей. Мол, там и живите. Правда, на днях Ивановы получили письмо из администрации Лазовского муниципального округа с обещанием все-таки выплатить им 10 тысяч рублей.

Руководство Преображенской базы тралового флота, где Михаил Иванович проработал 49 лет, а Лидия Алексеевна – 50 лет, выделило им материальную помощь – по 3 тысячи рублей на каждого.

Еще к Ивановым приезжали специалисты из Партизанского филиала КГАУ «Приморский центр социального обслуживания населения». Видимо, сработало обращение к правительству Приморья. Социальные работники привезли консервы, крупу, поношенные ботинки, комплект постельного белья и проконсультировали погорельцев, как им жить дальше. Ивановы советы выслушали (не зря же люди приезжали), но от гуманитарной помощи отказались.

– Вот как судьба с нами распорядилась. Лидия Алексеевна много лет возглавляла местный комитет солдатских матерей. Наши женщины опекали БПК «Адмирал Пантелеев», организовывали концерты, провожали парней на службу, следили, чтобы у них в армии все было хорошо, собирали к празднику подарки нашим солдатикам. Мы всю жизнь работали на благо Родины, а в результате получили дырку от бублика. Сейчас выживаем, как бомжи! Вы так об этом и напишите. Чтобы наш случай стал примером для других жителей Приморья. У нас нет ни посуды, ни утюга, ни стиральной машины, нет даже кроватей. Разве мы виноваты, что подонки нас ограбили и подожгли? Они даже не извинились перед нами, – возмущается Михаил Иванович, а его супруга вытирает слезы.

Пенсионеров Ивановых поддержали жители поселка Преображение: кто дал 1000 рублей, кто 500 – как в песне «если радость на всех одна, на всех и беда одна». Чем и силен наш народ. Деньги безвозмездно переводили на номер телефона Лидии Алексеевне даже больные и люди преклонного возраста, кто сам нуждается в помощи. 37 человек собрали около 40 тысяч рублей. За это низкий поклон им от Михаила Ивановича и Лидии Алексеевны. А больше погорельцам надеяться не на кого.

Сергей КОЖИН

Фото Михаила ИВАНОВА

Фамилии некоторых персонажей изменены