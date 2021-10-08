Экология для галочки Итог прошедшего во Владивостоке масштабного экологического мероприятия «Проблемы экологии Приморского края решаем вместе: наука + власть + общество + бизнес» оказался равен нулю

Октябрьским утром в конференц-зале «Точка кипения» ВГУЭС собрались, кажется, все экоактивисты края. Ученые, кандидаты биологических, химических, медицинских наук, члены разнообразных общественных организаций и преподаватели университетов в течение четырех часов искали ответ на самый известный вопрос: кто виноват и что делать?

«У нас одноуровневый государственный мониторинг, что способствует развитию коррупции. Если завод сбросит в речку опасные отходы, все это решится тихо. Сколько у наших ученых есть прекрасных разработок, но никому это не интересно»

Заседание круглого стола, ради которого и собралось научное сообщество региона, носило довольно впечатляющее название: «Проблемы экологии Приморского края решаем вместе: наука + власть + общество + бизнес». Каждый первоклассник знает, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Но что станет с результатом, если исключить из уравнения пару переменных, организаторы, кажется, не подумали. Отсутствие на мероприятии представителей власти и бизнеса не только не смутило экологов и активистов, но даже добавило дискуссии немного перца.

Непрошеные советы

Стоит уточнить, что «доступ к телу» власти у экологов все-таки есть. С 2013 года в правительстве Приморья существует Общественный экспертный совет по экологической безопасности, воспроизводству природных ресурсов и охране окружающей среды при губернаторе Приморского края. Это буферная зона между управленцами и общественностью.

Планировалось, что организация будет действовать независимо, а ее решения будут направляться власти в качестве советов. Только довольно быстро эти самые советы стали лишними, а заинтересованность в существовании комиссии начала угасать. При этом экологических проблем у края меньше не становится.

77 % территории Приморья составляют леса, 42 % из которых – это молодые растения, активно депонирующие углерод. Лесные пожары и вырубки не только уничтожают флору и фауну регионов, но и неминуемо ведут к изменениям климата. А восстанавливать исчезнувшие рощи и дубравы бывает попросту не из чего.

– Существует региональная программа сохранения лесов, которая предполагает поэтапное увеличение объемов лесовосстановления. Все компании в течение года обязаны посадить столько деревьев, сколько они вырубили. С учетом того, что многие фирмы до сих пор не выполнили свои обязательства, потребность в посадочном материале будет составлять приблизительно 5,5 млн растений, – рассказывает главный инженер АНО «Центр природных инициатив» Александр Олифиренко.

Лучшей территорией для лесовосстановительных работ считается юго-запад края. Сейчас там около полумиллиона га почвы, на которой можно высадить самые эффективные с точки зрения депонирования углерода насаждения в России. Но вот беда: с 2007 года лесхозы не занимаются качественной заготовкой разнообразного посадочного материала, а леса ежегодно подвергаются пожарам. Таким образом, проблема уже много лет движется по кругу: растения горят – нужно сажать новые – семян и саженцев нет. Решить ее можно за счет дополнительного финансирования и обеспечения противопожарных мер, но когда это будет сделано – неизвестно.

Понятно, что единой стратегии экологической активности в Приморском крае нет. Например, эксперты рассказали, что уже больше 10 лет борются за городские леса, «пожираемые строительным бизнесом». А все потому, что у лесополос внутри населенных пунктов нет хозяев.

Не проявляет государство и заботы о водных ресурсах. Специалисты утверждают, что если очистить некоторые водоемы Владивостока, то они окажутся попросту мертвыми: уже давно в них не проживают микроорганизмы.

Все сообщения о грязных водоемах стекаются в Росгидромет и оттуда уже не возвращаются. Как шутит председатель координационного совета по проблемам экологии Приморского края Татьяна Вшивкова, «когда мы все умрем, Росгидромет будет знать, от чего».

– У нас одноуровневый государственный мониторинг, что способствует развитию коррупции. Если завод сбросит в речку опасные отходы, все это решится тихо. Сколько у наших ученых есть прекрасных разработок, но никому это не интересно. Мы около 19 лет добиваемся модернизации системы пресноводного биомониторинга, просим создать экологическую полицию, но никто на это не идет, ведь в таком случае придется что-то делать, кого-то штрафовать. Для меня неважно, будет ли любить нас власть. Мы должны говорить правду, от этого зависит наше будущее, – считает Татьяна Вшивкова.

Ничего не видим, ничего не слышим

Даже если какие-то из жалоб или предложений доходят до чиновников, результаты разбирательств редко становятся достоянием общественности. Специалисты отмечают, что последствия принятых решений контролируются слабо. Очень редко удается узнать, какие меры приняты властями для решения того или иного вопроса. И приняты ли вообще.

– В нашей авторитарной системе управления страной все определяет Москва. Законодательство находится в руках одной партии богатых людей, которые в основном сидят на ресурсах. Все выстроено так, чтобы помогать этой части общества извлекать как можно быстрее и больше прибыли из природопользования, – резко заявил в своем выступлении директор Бюро региональных общественно-экологических компаний (ОО «БРОК») Анатолий Лебедев.

Практически все выступления экспертов в результате сводились к одному: у экологов есть разработанные пути решения экологических проблем, но власть сотрудничать отказывается. Ответить на такие категоричные выпады было некому, а значит, экологический диалог вновь был лишен всякого смысла.

Справка «В»:

Связывание или депонирование атмосферного углерода, вырабатываемого лесными массивами, позволяет сбалансировать мощные выбросы углекислого газа в атмосферу при сжигании природного топлива.

Марина ЗУБКО

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