Каска, я тебя знаю Силовикам Владивостока пришлось стать актерами

В номере «В» за 30 сентября мы рассказали о съемках во Владивостоке фильма-катастрофы «Мира» режиссера Дмитрия Киселева. Напомним, что это история сложных взаимоотношений дочери и отца на фоне обрушившегося на Владивосток метеоритного дождя.

«Я ставлю себя и свое подразделение так, чтобы артисты подходили к нам за автографами и просили сфотографироваться на память»

Сегодня, когда съемки «Миры» еще не закончились, трудно сказать, получится картина или нет. Примут ли ее зрители. И не забанят ли критики, как это случилось на недавнем кинофестивале «Кинотавр» в Сочи с фильмом «Владивосток», съемки которого также частично проходили в дальневосточной столице в прошлом году. Как говорится, поживем – увидим.

Что касается многих жителей города нашенского, то для них съемки «Миры» были незапланированным развлечением и еще возможностью прикоснуться к таинствам производства кино, самого массового и самого народного из искусств. Между тем во Владивостоке в съемках фильма-катастрофы были задействованы не только гражданские лица, но также сотрудники МЧС, военнослужащие, работники скорой помощи и 25 бойцов отряда мобильного особого назначения (ОМОН). Съемочной площадкой омоновцев стал импровизированный эвакуационный центр на набережной Цесаревича, куда привозили жителей города, спасавшихся от метеоритного дождя. Кроме людей в форме Росгвардия по Приморскому краю предоставила киношникам БТР и тяжелую бронемашину «Тигр».

Как рассказала «В» представитель пресс-службы Управления Росгвардии по Приморскому краю Татьяна Синицына, участие наших омоновцев в съемках «Миры» было согласовано с руководством центрального аппарата Росгвардии в Москве задолго до начала киносъемочного процесса в Приморье.

– Конечно, работа наших бойцов в кино очень сильно отличается от того, что они делают на службе. Ребята восприняли это как учение. Весной этого года наши сотрудники уже участвовали в съемках фильма «Владивосток» – у них была сцена в рыбном порту, где они задерживают главного героя, объявленного в розыск. Режиссеру нужна была достоверность задержания. Артисты не могли изобразить этот момент так, как надо. Поэтому к съемке привлекли тех, у кого был опыт задержания, – говорит Татьяна Синицына.

Сергей Данилов, командир роты ОМОНа, участие своего подразделения в съемках фильма «Мира» называет обычной работой.

– Нас попросили оказать содействие, мы выделили людей и бронетехнику. По сценарию наш личный состав оказывал помощь пострадавшим гражданам. Массовка была вся чумазая, наши ребята помогали им загрузиться в машины. В кадре задействована тяжелая техника, которая ходила кругами, и ее снимали на фоне главной героини. Лично на моем счету это уже третий фильм, в котором снимались сотрудники ОМОНа. До это был фильм «Пиранья» с Ольгой Арнтгольц, Евгением Сидихиным и Кириллом Плетневым в главных ролях. Нам надо было ловить в море браконьеров. Еще была драма «След тигра», где мы с ребятами снова ловили браконьеров, но уже в тайге. Там снимались Александр Балуев и Алексей Кравченко, – рассказал Сергей Данилов.

По словам командира роты ОМОНа, съемки на набережной Цесаревича продолжались два дня, пока светило солнце, с перерывом на обед. Омоновцев кормили, как и всех привлеченных статистов, вкусно и сытно. На вопрос, брали ли его ребята автографы у артистов, ротный Данилов отвечает с улыбкой:

– Я ставлю себя и свое подразделение так, чтобы артисты подходили к нам за автографами и просили сфотографироваться на память.

Как говорится, лучше не скажешь.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Приморскому краю