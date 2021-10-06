Некоторые любят покислее Чувствительность к кислотности почвы разных сортов одной культуры может существенно отличаться. Немалое значение имеет и возраст растения – наивысшая чувствительность к реакции почвенной среды может наблюдаться в начальный период развития.

Реакция растений на кислотность зависит и от других свойств почвы. Если почва богата гумусом, отрицательное воздействие ее повышенной кислотности снижается.

По предпочтению почвы растения разделяют на несколько групп.

– Растения, требующие близких к нейтральной либо слабощелочной (рН 6,6–7,0) реакции почв:

белокочанная капуста (и практически все разновидности капусты), сельдерей, пастернак, лук, свекла столовая, перец, спаржа.

– Растения, которые требуют слабокислой (рН 6,3–6,7) почвы:

бобы, огурец, баклажаны, салат кочанный, горох, кабачки, фасоль, брюква, люффа, листовая капуста, картофель, дыня, лагенария, шпинат.

Слабокислую либо нейтральную почву предпочитают и некоторые садовые цветы: розы, примулы, левкои, хризантемы.

– Растения, которые требуют почву умеренной (рН 5,0–5,5) кислотности:

репа, помидоры, морковь, редька, тыква.

В качестве измерителя кислотности почвы могут выступать также травы и цветы:

гортензии, вереск, азалии, рододендроны и люпин – для них предпочтительней умеренно кислая почва.

К любителям кислых почв относятся голубика и гортензия.

К ацидофильным растениям (ацидофитам) относятся практически все хвойные породы, лесные ягодники (голубика, брусника, целебная черника и клюква), азалии и багульник. Папоротники тоже заселяют кислые территории.

И всеми любимые пионы предпочитают кислые почвы, причем с очень низкими значениями рН. На таких грядках цветок прекрасно растет до 1,5 м, кустится и радует пышным цветом.

Чем кислее грунт, тем лучше люпину. Незабудки и ландыши также отлично растут в кислых местах.

Не только лесные обитатели, но и садовые розы обожают кислые участки. Однако есть сорта роз, которые кислоту не любят, поэтому нужно изучить характеристики сорта перед посадкой.

Среди овощных культур, предпочитающих рН менее 6,0, можно назвать картофель. Если при уборке картофеля вы обнаружите большое количество корнеплодов, пораженных паршой, пришло время провести анализ на кислотность.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»