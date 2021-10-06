Яблоням прививки тоже на пользу Наталья Лихачева последние несколько лет живет за городом, на своей даче в СНТ «Восток». Большую часть времени с увлечением занимается садом и огородом. Выращивает не только овощи, но и фрукты с ягодами: голубику, крупноплодные персики, клубнику, яблоки и груши. Растут рядом с домом калина, пионы, розы, гортензия.

– Я не представляю, как жить в городе! – признается Наталья Васильевна. – Что делать в квартире? Да я там со скуки умру. Здесь жизнь течет, за день столько дел переделаешь! Я считаю, что только земля нас и держит, раскисать не дает, заставляет интересоваться чем-то новым.

Дача Наталье Лихачевой досталась от родителей. Участку 60 лет, такого возраста самая старая яблоня. Но таких «заслуженных» ветеранов на участке мало. Наталья Васильевна заложила молодой сад. В этом году порадовали урожаем яблони Рубиновая Дуки, Осеннее низкорослое, Богатырь.

Благодаря занятиям в клубе «Сады XXI века» хозяйка сада научилась прививать плодовые деревья разными способами – освоила и копулировку, и окулировку. В качестве подвоя использует сеянцы ранетки пурпуровой, которая также растет в ее саду, снабжая хозяйку яблоневыми семечками. Из этих семечек и вырастают молодые дички для перепрививок.

Особенно нынче порадовал сорт Осеннее низкорослое. Это одна из карликовых яблонь челябинского селекционера Мазунина. Яблоня невысокая, с хорошей разветвленной, но незагущенной кроной, которую дерево формирует само по себе, практически не требуя обрезки. К другим достоинствам сорта относятся его зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.

– Яблоки на ней в этом году уродились крупные, сочные, в конце сентября у них стал появляться красный румянец, – показывает садовод. – Каждое яблоко получилось весом около 200 граммов, хотя яблоня еще довольно молодая, с годами урожай должен быть больше.

Мне интересно пробовать новые сорта. Поэтому я свои яблони прививаю и перепрививаю. Рубиновую Дуки привила на ранетку пурпуровую, она заплодоносила на второй год. Яблоки и вправду очень яркие, бордово-красные, с плотной сочной мякотью, вкус у нее с небольшой кислинкой. Да и Богатырь порадовал урожаем. Яблоки у этого сорта крупные, немножко ребристые. Убрала на зимнее хранение. Этот сорт тоже прививала в крону другой яблони.

Черенки новых сортов в этом году мне передал Анатолий Григорьевич Москалюк. Теперь есть у меня сорт Краса Свердловска, Интерпрайз, какой-то белорусский сорт. Есть перепривитые груши. На каждом подвое по два сорта, среди них Незнакомка зимняя, Талгарская красавица, Чижевская, Лада, Премиальная и Таврическая. Когда они в полную силу начнут плодоносить, можно будет отобрать самые лучшие сорта и снова перепривить их на сеянцы дикой груши.

Подробнее о саде Натальи Лихачевой читайте в свежем номере журнала «Сады и огороды Приморья» за октябрь