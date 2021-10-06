Шаропай сразил наповал Приморские дачники выращивают фрукты, которые могут соперничать с южными сортами

Первое осеннее заседание клуба садоводов «Сады XXI века» состоялось в сентябре в краевой библиотеке имени Горького. Актив клуба собрался, чтобы обсудить планы занятий на предстоящий учебный год.

Поскольку дачный сезон еще не окончился, у кого-то продолжает спеть урожай, идет горячая пора заготовок и консервирования, было принято решение цикл лекций по садоводству начать в ноябре. Первое занятие состоится в субботу, 13 ноября.

Традиционно большая часть занятий будет посвящена уходу за садом, но и такие темы, как ландшафтный дизайн, закладка виноградника, пряные травы, современные укрывные материалы, посадка клубники, не останутся без внимания. Активом клуба принято решение включить их в план заседаний.

Обсудив организационные вопросы с куратором клуба Анастасией Стукаловой, участники первого заседания перешли к дегустации. Дело в том, что на занятия садоводы пришли не с пустыми руками – они принесли яблоки, сливы, груши, персики, актинидию, выращенные на своих участках.

И, поверьте, было что попробовать: популярный в последнее время виноград сорта Мукузани соперничал со Спутником и не менее интересным сортом Шасла Рамминга, который выращивает Виктор Ященков. Садовод поделился опытом защиты плодов от вредителей. В этом году он надевал на яблоки, груши, виноград и даже сливы небольшие полиэтиленовые пакеты с прорезями для воздухообмена. Спрятанные в пакеты плоды были прекрасно защищены, и оказалось, что и поспевают они быстрее. А у яблок и груш появляется более яркий румянец.

Жанна Ящук принесла на дегустацию персики, выращенные в своем саду. Персиковые деревья разных сортов посажены всего несколько лет назад, но почти все они плодоносят.

А уж яблоки были представлены участниками клуба на любой вкус: Строевское, Осеннее, Богатырь, Бабушка, Бельфлер Китайка, Макинтош – больше десятка отличных крупноплодных сортов. Настоящей сенсацией стало яблоко сорта Шаропай, выросшее в саду Владимира Петровича Алхименко. Крупное, сочное, сладкое. Это яблоко может соперничать с крупноплодными южными сортами, а ведь выросло оно в Приморье!

Порадовали и груши – Пингали, Незнакомка зимняя, Хоруп. Плоды уродились сладкие, душистые.

В общем, если садоводам удалось вырастить такие фрукты, значит, несколько лет занятий в клубе «Сады XXI века» под руководством Александра Гринева прошли не напрасно. Ведь садоводы не только получают необходимые им знания, но и обмениваются черенками, саженцами, а самое главное – опытом садоводства и огородничества.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»