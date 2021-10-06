Во Владивостоке обновляют мемориальные доски и сажают деревья «Леса Победы» Во Владивостоке продолжается обновление памятных мемориальных досок, посвященных нашим землякам, погибшим в локальных войнах и конфликтах.

Установкой таких досок еще в середине нулевых годов занималась приморская краевая общественная организация «Контингент», объединяющая ветеранов боевых действий. На средства организации были установлены 18 мемориальных досок – 16 на школах, где учились погибшие в Афганистане и Чечне владивостокцы, еще 2 – на здании госпиталя Тихоокеанского флота.

Тогда же члены организации профинансировали изготовление и установку в районе Дома молодежи памятника погибшим землякам. За последние полтора десятка лет он стал знаковым для Владивостока местом, куда горожане постоянно несут цветы.

«Мы впервые тогда занимались этой работой, – рассказывает руководитель «Контингента» Александр Зюба. – Часть мемориальных досок была выполнена в камне, часть в металле. Со временем они начали ветшать, плюс хотелось бы привести их к единообразию. Летом этого года мы выиграли грант администрации Владивостока на реализацию проекта «Мужество случайным не бывает», который как раз и направлен на обновление мемориальных досок. Теперь они все выполняются в граните. Часть уже установлена, еще несколько будут торжественно открыты в ближайшие дни».

Кроме того, 1 октября во Владивостоке в рамках акции «Лес Победы» высажено почти 400 деревьев.

Организаторами акции выступает Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» при поддержке администрации Владивостока.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.Ru