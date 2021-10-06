Стакан кумыса за дружбу Во Владивостоке скоро появится еще один этнографический музей

«Кто не знает прошлого, тот не увидит своего будущего», – гласит татарская пословица. Именно эти мудрые слова окрыляли и давали силу Тахиру Ибашеву, руководителю Владивостокской общественной организацией татар и башкир «Дуслык», что значит «Дружба», когда он задумал создать музей культуры и традиций народов Башкирии и Татарстана.

«Уже сегодня сюда на экскурсию приходят школьники и, впечатлившись увиденным, спрашивают: «Можно еще прийти?» Для Тахира Ибашева их слова – бальзам на душу»

Сказано – сделано. Тем более что часть экспонатов у него уже была. Оставалось найти помещение под экспозицию. И здесь ему помогла администрация Владивостока, предоставив в аренду цокольное, точнее, подвальное и заброшенное помещение в жилом 5-этажном доме на улице Нерчинской, 40.

Сквозь горы мусора

Правда, чтобы привести подвал в божеский вид, то есть вывезти несколько самосвалов грязи и мусора, отремонтировать протекающую канализацию, провести новую электропроводку, поставить двери из металла, Тахиру Анваровичу пришлось изрядно попотеть. Сами знаете, как наши управляющие компании «любят» следить за состоянием подвальных помещений.

По словам Тахира Ибашева, «бардак в помещении был такой, что мама не горюй». На его восстановление, можно сказать, из руин ушла не одна тысяча рублей, собранных членами «Дуслыка», а также грант администрации Владивостока в размере 150 тысяч рублей, выделенный на формирование экспозиции будущего этнографического музея.

Разумеется, в субботниках по очистке хлама участвовали члены «Дуслыка» и волонтеры. За почти три года проделана огромная работа, и уже есть на что посмотреть и даже чему позавидовать, но, как говорит Тахир Ибашев, как сделаем спортзал для детей, тогда и завидуйте.

Ремонт помещения и обустройство экспозиции будущего музея еще в стадии формирования, но уже впечатляет своей уникальностью и оригинальностью. Ростовые фигуры девушек и мужчин в ярких национальных костюмах, кухонную и бытовую утварь, музыкальные инструменты, книги на национальных языках и много других не менее интересных артефактов уже можно посмотреть и даже потрогать с разрешения основателя музея.

Уже сегодня сюда на экскурсию приходят школьники и, впечатлившись увиденным, спрашивают: «Можно еще прийти?»

Для Тахира Ибашева их слова – бальзам на душу, лучшая оценка его подвижнической деятельности.

Гранты в помощь

…Создание этнографического музея – его давняя задумка, которой он заболел в 2015 году, когда создавался «Дуслык». За без малого пять лет было собрано много уникальных вещей, привезенных в Приморье в начале ХХ века и в довоенные годы из Башкирии и Татарстана. Их дарили будущему очагу татаро-башкирской культуры потомки переселенцев.

– Городской грант стал для нас большой помощью: на эти деньги мы сшили национальные одежды, купили музыкальные инструменты, самовар, проектор и экран, чтобы можно было смотреть документальные фильмы о культуре наших народов, а также фильмы на национальных языках. Представители башкирского и татарского народов хоть и живут за тысячи километров от исторической родины, но свой язык, свою культуру не должны забывать. Особенно молодежь, которая родилась в Приморье и никогда не была на родине предков, – говорит Тахир Ибашев.

В 2019 году Владивостокская общественная организация татар и башкир «Дружба» завоевала президентский грант – 1 млн 272 тысячи рублей не без помощи администрации Приморья. Оформляя заявку, Тахир Ибашев не строил планы на необозримое будущее и не возводил воздушные замки, он предоставил смету реальных расходов… И выиграл!

– Я был в шоке, когда сказали, что грант наш. Мы подали документы в последний день приема заявок. У нас не было уверенности в том, что их вообще примут. Но приняли! – радуется председатель «Дуслыка».

На данный момент «деньги от президента» находятся на расчетном счете победителя и пока еще все не израсходованы. Тем более что обналичить грант невозможно и все расходы контролируются. На эти средства Тахир Ибашев заказал для музея башкирские и татарские национальные костюмы, настоящую башкирскую юрту, правда, в уменьшенном варианте, чтобы можно было установить в музее и в случае необходимости перевозить на автомобиле. Она уже в наличии, ее можно увидеть на общенациональном празднике Сабантуй, который популярен не только у башкир и татар, но и у представителей всех диаспор, проживающих в Приморье. Это ежегодное мероприятие организация «Дуслык» проводит во Владивостоке в рамках муниципальной программы «Развитие общественного партнерства».

По словам Тахира Ибашева, когда музей будет официально открыт для посещения, с его экспозицией смогут познакомиться не только жители Приморья, но и туристы из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран. По крайней мере, он об этом мечтает. Здесь их встретят национальными песнями и танцами, угостят татаро-башкирскими лакомствами. И еще предложат поднять стакан настоящего кумыса за дружбу между народами. А почему бы и нет? Ведь этномузей создается для укрепления побратимских связей между народами бывшего Советского Союза и зарубежных стран, прежде всего Юго-Восточной Азии. О чем сейчас много говорят на самом высоком уровне.

Сергей КОЖИН

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