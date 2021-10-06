Два кило исключительной пользы Статистика утверждает, что самое большое количество тыквы в год съедают японцы. Но и в других странах АТР эта культура тоже является основой для многих блюд.

Ее широко используют для детского и диетического питания, готовят для военнослужащих и школьников, используют в общепите и домашней кухне в самых разных видах.

Японцы готовят из тыквы особый концентрат, а потом используют его при приготовлении супов и пюре. Эта любовь к тыкве объясняется тем, что в ней содержится множество полезных веществ и витаминов, в том числе витамины A, E, C, D, F, PP, Т, витамины группы В, магний, калий, железо, кальций, белки, клетчатка, сахар.

За счет ощелачивающих веществ тыква очень полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся повышенной кислотностью. Тыква рекомендована больным туберкулезом, атеросклерозом, диабетом, подагрой, желчекаменной болезнью. Она помогает при запорах и является мощным мочегонным средством, поэтому ее рекомендуют при заболеваниях почек и сердца, при отеках.

Вещества, содержащиеся в этой овощной культуре, ускоряют обмен веществ, поэтому тыква полезна людям с лишним весом. Она выводит «плохой» холестерин, а также делает кожу более эластичной и упругой, что способствует избавлению от растяжек при значительных потерях веса.

При такой невероятной пользе у россиян тыква не является любимым или сколько-нибудь значимым продуктом. Эту ситуацию пора исправлять и активно употреблять тыкву в самом разном виде, тем более что кулинары всего мира придумали множество рецептов вкусных блюд, которые можно приготовить из этого суперполезного овоща.