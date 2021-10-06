Скованные одним клеем На строительной выставке материалы «Тайгер Микс» проверили на прочность и направили в дело

Говорят, ремонт – состояние души. Подготовка к такому масштабному событию всегда начинается с покупки стройматериалов. От обилия предложений на рынке буквально глаза разбегаются. Возьмем, к примеру, шпатлевку, штукатурку, клей и стяжку для пола. Десятки производителей и сотни видов и марок. Но для профессионалов, постоянно занимающихся строительными работами, выбор поставщика материалов очевиден: «Тайгер Микс».

Завод по производству сухих строительных смесей «Тайгер Микс» уже четыре года поставляет на рынок Дальнего Востока цементно-песчаные смеси. «Тигриная хватка» бренда отражается не только в названии организации, но и в качестве производимых ею товаров. Во время прошедшей во Владивостоке строительной выставки компания познакомила новых клиентов с собственными современными разработками, уделив особое внимание строительным клеям.

– Наша продукция с 2017 года закрывает основные потребности всей строительной отрасли. Сейчас мы производим еще и качественные клеевые смеси, – рассказывает начальник департамента активных продаж сухих строительных смесей «Тайгер Микс» Юлия Деньщикова. – Эта продукция высокотехнологичная. Для ее изготовления у завода есть специальная аттестованная лаборатория, в которой установлено необходимое оборудование для проведения испытаний и производства клеев по ГОСТу.

Строительные клеи «Тайгер Микс» пластичны, обеспечивают минимальное сползание с поверхностей и отлично справляются со своими функциями даже в помещениях с повышенной влажностью, что очень актуально для приморского климата. Клиенты компании активно используют смеси для облицовки, укладки крупного керамогранита, выравнивания стен. Отдельное внимание специалистов строительной отрасли уделяется клею для газо– и пенобетона, разные категории которого подходят как для летнего, так и для зимнего строительства.

Во время строительной выставки представители компании смогли продемонстрировать свою продукцию в действии. С помощью прибора адгезиметра специалисты завода измерили силу сцепления материала с основанием – главный показатель для всей клеевой группы. После проведенного эксперимента прибор показал результат в 1 мегапаскаль, что в разы превышает значения, рекомендованные по ГОСТу.

Почувствовать себя настоящим строителем можно было во время мастер-класса, организованного «Тайгер Микс». Под руководством профессионального дизайнера любой желающий при помощи клея Т-42 мог приклеить множество разноцветных плиточек мозаики. В результате совместной работы на площадке завода появилось панно тигра – символа не только компании, но и всего Приморья.

– Я этот клей встречаю уже не первый раз. Строители постоянно используют его на объектах, очень хвалят. В процессе работ мы часто сталкиваемся с неровностями стен, а клей Т-42 позволяет не только плитку приклеить, но и выровнять поверхность, – рассказывает дизайнер интерьеров Анна Миронова.

За время работы строительной выставки к представителям компании подошло много целевых клиентов, находящихся в поиске современных и качественных строительных материалов. С некоторыми из них «Тайгер Миксу» удалось на месте заключить соглашения на поставку материалов, ведь продукция завода отвечает двум главным критериям: качество и доступная цена. Компания является резидентом свободного порта Владивосток и ориентирована на собственную сырьевую базу, что позволяет снижать себестоимость продукции. В скором времени компания откроет новый завод, который за год сможет производить до 45 тысяч тонн первоклассных строительных смесей.

Марина ЗУБКО