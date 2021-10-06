Ким Чен Ын: его идеал о партийном строительстве Что позволяет Трудовой партии Кореи пользоваться абсолютной поддержкой и доверием со стороны народных масс и неизменно идти по пути побед? Ответ на этот вопрос дает идеал Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына о партийном строительстве.

Дух самоотверженного служения народу

В августе прошлого года в селе Тэчхон уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ нагрянули большие наводнения. Много жилых домов затоплено, жителям пришлось остаться без крова под открытым небом.

Об этом доложили Ким Чен Ыну. Он лично за рулем раньше всех поехал в пострадавшее село. На месте лидер страны принял тщательные меры по устранению нанесенного ущерба. Он узнавал у крестьян-кооператоров, какой дом им нравится – дом для одной семьи или дом с двумя семьями. Послушав их мнения, он предложил построить для каждой семьи отдельный дом, как того желают они. То есть лидер государства и правящей партии рекомендовал удовлетворить требование простых крестьян как безоговорочное, абсолютное.

Речь пошла не только об этом селе. Когда многие районы страны одновременно подверглись стихийным бедствиям, он экстренно созвал важнейшие совещания ТПК, на которых обсуждались вопросы о создании пострадавшему населению стабильных условий жизни и были предприняты меры для их решения. И еще: с места совсем недавно пострадавшего от цунами привосточноморского района он послал партийцам столицы открытое письмо с призывом быть впереди в восстановительной работе по устранению нанесенного ущерба.

Он руководил на месте делами многих строек в стране для устранения ущерба, нанесенного стихийными бедствиями. И при виде строящихся несравненно лучших новых жилых домов он узнавал, нравятся ли они жителям, и подчеркнул, что дома должны быть прежде всего удобными для будущих жильцов. Сам узнавал о структуре жилой комнаты, о высоте потолка, ознакомился, имеется ли комплект кухонной утвари. Словом, он глубоко заботился обо всех сторонах жизни населения.

Такова живая картина, показывающая принцип деятельности ТПК и способ ее существования, суть которых в том, что она должна делать все, чего желает народ, и взять на себя всю ответственность за судьбу народа и самоотверженно служить его интересам.

Отнюдь не случайно, что корейский народ называет ТПК «матерью» и следует за ней.

Партия – слуга народа

Мать перед своими детьми, если так можно выразиться, является слугой, прежде чем быть наставницей или старшей. Что касается матери, то она без всякой придирки удовлетворяет всю просьбу детей, но не принимает в расчет приложенные для этого усилия и труд. Для того чтобы оправдать глубокое доверие народа, который без стеснения называет партию «матерью», Трудовая партия Кореи должна быть, образно говоря, партией-слугой – той, которая самоотверженно работает ради него, независимо от легких и трудных дел. Таковы, можно сказать, идеи и идеал ее Генерального секретаря Ким Чен Ына по вопросам партийного строительства.

В прошлом году жители села Тэчхон, пострадавшие от наводнений, до окончания строительства новых жилых домов жили в здании уездного комитета партии. Укомовцы же работали в палатках во дворе перед зданием, заботясь обо всех деталях жизни пострадавших крестьян, чтобы в их жизни не было даже ни малейших неудобств.

Подобные меры были приняты отнюдь не потому, что не было помещений для этих жителей или не оказалось тех, кто мог бы заботиться об их жизни, а потому, что основной долг ТПК – больше всего заботиться о пострадавших жителях, окружать их теплотой любви и создать им все удобства и условия.

Ким Чен Ын делает все для осуществления требования народа и обеспечения его интересов. Несмотря на трудное положение в стране, по его инициативе построены Масикренский горнолыжный комплекс, Мунсуский аквапарк, Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха и другие культурно-бытовые комплексы современной конструкции в интересах народа, чтобы люди широко использовали их. По его почину созданы детская больница «Окрю», НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме, Объединенная офтальмологическая больница «Рюген», одонтологическая больница «Рюген» и другие медицинские учреждения со сверхсовременным оборудованием, чтобы люди более полно наслаждались благами системы бесплатного медобслуживания. Сейчас в КНДР по его планам идет грандиозное дело построения новых жилых домов современной конструкции во всех районах и бесплатного предоставления их населению. Так, в течение 5 лет с нынешнего года в столице Пхеньян предусмотрено построить жилые дома на 50 тыс. квартир, в Комдоке, на периферии с рудником, – жилые дома на 25 тыс. квартир. Следует обратить внимание на то, что аналогичное дело развертывается в реалии отнюдь не в благополучной обстановке. Глобальный кризис здравоохранения плюс продолжение крайне жестких санкций со стороны враждебных сил – все это создает суровую ситуацию, но ничуть не поколебима воля ТПК к готовности самоотверженно служить народу.

Вполне естественно, что ТПК, несмотря на такие свирепые бури истории, незыблемо продвигается вперед от победы к победе, пользуясь абсолютной поддержкой и доверием со стороны народа.