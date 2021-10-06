Мосты, которые нас убивают По данным органов прокуратуры, в Приморском крае свыше 100 мостовых сооружений находятся в ненадлежащем техническом состоянии

Четыре года лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении получил водитель тягача Volvo FH460 52-летний уроженец Республики Дагестан Акшин Гайдаров, признанный виновным в смерти женщины и ребенка.

«В мае 2016 года, когда Москва распределяла средства по регионам на восстановление региональных дорог и мостовых сооружений, наш край не подал заявку. Тогда губернатором Приморья был Владимир Миклушевский»

Приговор был оглашен в Приморском краевом суде 27 сентября. Ранее, в июле этого года, Михайловский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствие было однобоким

И тогда наказание по сроку было таким же – четыре года, но зато условным, с испытательным сроком три года, лишающим подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полгода. Сторона обвинения посчитала наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора и исключил из приговора условное наказание.

…В свое время «В» рассказывал об этой трагедии, случившейся в октябре 2018 года на 4 км автодороги Осиновка – Рудная Пристань.

Напомним, что во время движения тягача Volvo FH460 по мосту недалеко от села Осиновка мостовые перекрытия рухнули. Тяжелая фура с прицепом, груженная картофелем, весом более 53 тонн откатилась назад и раздавила ехавший за ней автомобиль марки Mazda Demio, в котором находились женщина-водитель и ее трехлетняя дочь.

Вывод следствия был однозначным: водитель тягача игнорировал дорожный знак, запрещающий движение по мосту автомобилей массой более 20 тонн. Отсюда решение суда. Казалось бы, все, точка в этом уголовном деле поставлена, водитель тягача VOLVO FH460 убыл на историческую родину к месту отбытия наказания. Но у председателя профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Петра Куприянова, присутствовавшего на судебных заседаниях, иное мнение. Он убежден, что следствие и суд подошли к этой трагедии не в полном объеме, однобоко.

– Следствие и судебное разбирательство велось только в отношении водителя. При этом никто не задумался, почему рухнул мост 1965 года постройки, срок эксплуатации которого рассчитан до 2035 года, это как минимум 70 лет. Если, конечно, регулярно следить за его состоянием. Собственник рухнувшего мостового сооружения – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, но за его состоянием согласно договору с минстроем следила подрядная организация АО «Спец СУ». И в то же время «Спец СУ» не имело право ремонтировать мост, если даже его признают аварийным, что подтверждают документы, представленные на суде. Более того, следствие установило, что перед выходом в рейс фуру с грузом не взвешивали. Но данные о весе перевозимого картофеля (38 тонн) следствие взяло из документов, якобы представленных грузчиками. После обрушения моста рассыпавшийся картофель вплоть до клубня собрали в мешки по 40 кг каждый, перегрузили на другую машину и взвесили. Получилось 36 тонн. Две тонны исчезли! Если они вообще были. А в документах следствия написано, что две тонны картофеля, это 50 мешков по 40 кг каждый, «потерялись во время перегрузки»! Что здесь можно сказать? Только развести руками. В 2019 году этот вопрос я задавал руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Кириллу Пересыпкину. И он не дал мне на него ответ. Только сказал, чтобы я не учил его вести следственные действия, – рассказал корреспонденту «В» Петр Куприянов.

Напомним, что за четыре месяца до обрушения моста эксперты КГКУ «Примавтодор» признали его аварийным. В свое время «В» об этом также писал. О его аварийном состоянии краевые власти были осведомлены еще в 2015 году. Об этом на заседании суда 28 февраля 2020 года заявил начальник отдела сохранности автодороги организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Владимир Богачев. И сотрудники ГИБДД (это ведомство отвечает за безопасность дорожного движения в крае) не закрыли его для движения, хотя имели на то полное право. То есть все знали, что мост рухнет, и ничего не сделали, чтобы этого не произошло.

Срок эксплуатации не истек, но мосты падают

Образно выражаясь, история с Осиновским мостом – только вершина айсберга, который поджидает автолюбителей и транспортные компании Приморья на дорогах края. В апреле 2021 года органами прокуратуры была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на мостовых сооружениях, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. В результате «ревизии» установлено свыше 100 мостовых сооружений, находящихся в ненадлежащем техническом состоянии.

Как показывает статистика, наибольшая головная боль у автомобилистов от мостов на трассе Владивосток – Находка. В феврале 2016 года обрушились пролеты моста через речку Литовку около поселка Новолитовска, к счастью, жертв не было. В апреле 2017-го сместилась тротуарная плита на мосту в поселке Домашлино – сооружение признали аварийным и организовали объезд. Через полгода начал трескаться мост через реку Лобогу рядом со Смоляниново – его тоже закрыли. В августе 2019-го по той же причине «ушел на заслуженный отдых» мост через реку Артемовку возле села Штыково.

В марте 2020 года из-за разрушения опор было закрыто движение по мосту в городе Фокино. Сейчас там делают новый мост. А еще через неделю рухнул пролет моста через реку Суходол в селе Романовка – на него выехал большегруз общей массой 70 тонн, хотя движение автомобилей массой более 20 тонн здесь запрещено. В образовавшийся разлом провалился автомобиль Toyota Prius, к счастью, водитель легковушки отделался лишь травмами. Не так давно уголовное дело об обрушении моста в селе Романовка передали в суд. Не исключено, что и здесь козлом отпущения также будет водитель большегруза.

Между тем мост через речку Суходол 1962 года постройки еще не отработал положенный срок даже по российским стандартам. И за его состоянием тоже не следили.

Чиновники должны отвечать

По словам Петра Куприянова, многих аварийных ситуаций на мостах в регионе можно было бы избежать, если бы в свое время их эксплуатировали в соответствии с нормативными документами. Например, красили металлические части дважды в год – весной и осенью. Даже укладка дополнительного слоя асфальта без снятия прежнего отрицательно сказывается на несущей способности мостового сооружения.

– Ремонт и содержание мостов – это совокупность организационных и технических мероприятий, обеспечивающих сохранность (долговечность) и безопасную работу сооружения в исправном состоянии в течение его расчетного срока службы, – говорит эксперт.

И хотя срок службы мостовых сооружений в российской нормативной практике не регламентирован, его следует оценивать не менее чем в 70–80 лет. В то же время в Европе его нормативная величина определена в 100 лет. То есть упомянутый выше мост через речку Суходол 1962 года постройки, как и многие треснувшие и рухнувшие переходы, еще не отработал положенный срок даже по российским стандартам.

– В мае 2016 года, когда Москва распределяла средства по регионам на восстановление региональных дорог и мостовых сооружений, наш край не подал заявку. Тогда губернатором Приморья был Владимир Миклушевский. После этого администрация края два года не занималась ремонтом и восстановлением мостов, ссылаясь на отсутствие денег. Отсюда все проявившиеся впоследствии проблемы, – рассказал Петр Куприянов.

По мнению председателя профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края», аварийные ситуации с мостовыми сооружениями в крае будут происходить до тех пор, пока не будет установлена персональная ответственность чиновников за состояние мостов и дорог. Впрочем, недавно был сделан конкретный шаг в этом направлении: в июле 2021 года губернатор Приморья Олег Кожемяко устроил разнос начальнику краевого минтранса Виктору Свяченовскому. И причиной тому стал еще один трескающийся мост – путепровод над железной дорогой в районе АртемГРЭС.

Вывод из вышесказанного однозначный: в Приморском крае необходимо и дальше наращивать темпы модернизации транспортной инфраструктуры. И еще регулярно отслеживать состояние действующих мостовых сооружений, построенных во времена Советского Союза. Иначе не избежать повторения трагедии на Осиновском мосту.

Справка «В»:

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Приморского края эксплуатируются 1613 мостов и путепроводов. Из них в неудовлетворительном и предаварийном состоянии –ы 533 моста, в аварийном состоянии – 402 моста (на сентябрь 2021 года).

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Петром КУПРИЯНОВЫМ