Наказание из будущего Преступникам, сумевшим когда-то уйти от правосудия, стоит знать, что даже спустя десятилетия о них помнят и их разыскивают…

В конце сентября в Артеме завершено расследование зверского убийства шестерых человек, в том числе двоих детей, 9 и 12 лет, совершенного в июле 2005 года. Ложное алиби, которое состряпали себе двое жителей этого города, совершивших злодеяние, помогало им скрывать свою причастность к преступлению. Но, как говорится, сколь веревочке не виться, а конец всегда найдется.

«40 лет уголовное дело пылилось в архиве, пока им не заинтересовались сотрудники отделения по расследованию преступлений прошлых лет. Честно говоря, у них не было уверенности, что кто-то из фигурантов этой истории еще жив. Слишком много воды утекло. Но удача улыбнулась следователям»

Раскрытие «темного» преступления 16-летней давности – итог совместной работы экспертов-криминалистов и следователей первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю. В структуру которого входит отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет).

Финал – через 40 лет

Как рассказал корреспонденту «В» и. о. начальника отделения майор юстиции Игорь Ковалев, работая над раскрытием преступлений «давно минувших дней», специалисты аналитической группы постоянно изучают архивы, разыскивают свидетелей и вещественные доказательства, руководствуясь основным принципом наказания – его неотвратимостью. Хотя после вступления в жизнь 1 января 2007 года нового Уголовного кодекса РФ уголовное преследование по некоторым делам может быть прекращено из-за сроков давности. Но это сказка для обывателей.

Если дело резонансное и преступление связано с убийством при отягчающих обстоятельствах, то здесь сроков давности не существует. Согласно приказу председателя СК России Александра Бастрыкина прекращение уголовных дел по этим преступлениям возможно лишь при установлении лиц, их совершивших. Иного не дано.

– В сентябре мы закончили уголовное дело по обвинению гражданина Назарова в изнасиловании, совершенном в 1980 году в Спасске-Дальнем. На тот момент насильнику было 30 лет, потерпевшей – 21 год. Во время расследования мы установили, что подозреваемый скончался 20 лет назад в Геленджике. Соответственно, на этом основании уголовное дело должно быть прекращено. Но мы возобновили по нему предварительное следствие. Нашли свидетелей, которые были еще живы, восстановили в полном объеме обстоятельства совершенного преступления, и теперь в этом уголовном деле поставлена точка, – говорит Игорь Викторович.

Это расследование могло быть окончено еще 40 лет назад. Уже тогда было известно, что изнасилование совершил именно Назаров: на него указала потерпевшая. Девушка опознала его по фото. Насильник с криминальным прошлым узнал, что его ищет милиция, скрылся, но его сняли с поезда на пути в Хабаровск и вернули в Спасск-Дальний. Он снова сбежал, после чего в сентябре 1980 года предварительное следствие было приостановлено до розыска обвиняемого.

…40 лет уголовное дело пылилось в архиве, пока им не заинтересовались сотрудники отделения по расследованию преступлений прошлых лет. Честно говоря, у них не было уверенности, что кто-то из фигурантов этой истории еще жив. Слишком много воды утекло. Но удача улыбнулась следователям. Они нашли потерпевшую! Она живет далеко от Приморья, а тогда работала в Спасске-Дальнем, куда попала по распределению после окончания техникума. Отработав три года, вернулась в родной город. Чтобы забыть кошмар, который ей пришлось пережить ночью в городском парке.

По словам майора юстиции Ковалева, когда женщине сообщили по телефону о возобновлении расследования по ее делу, она была крайне удивлена, что спустя четыре десятилетия органы следствия вспомнили об этом преступлении…

Грехи отмолил и очистился

В конце октября 1993 года в городе Спасске-Дальнем, под мостом через реку Кулешовку, примерно около полуночи была избита и изнасилована 25-летняя местная жительница. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Имя насильника, ранее отсидевшего 7 лет за аналогичное преступление, было известно, но задержать его не удалось: он подался в бега.

Негодяя поймали через 5 лет, после того как он совершил аналогичное преступление. В декабре 1998 года мужчину отправили на 8 лет в колонию строгого режима. При этом ни следователь, ни судья не вспомнили о его предыдущем преступлении, которое он совершил также в Спасске и за которое не был наказан.

– Когда мы подняли дело 1993 года, там было указано, что подозреваемый до сих пор находится в розыске. Мы решили его поискать и нашли! Оказалось, что после отбытия наказания за второе преступление он вернулся в Спасск и устроился помощником в православном храме. Где и живет. Видимо, замаливал свои грехи. К сожалению, это дело было прекращено по срокам давности. Получается, что свои грехи он замолил, – рассказал майор юстиции Игорь Ковалев.

Ревность до добра не доводит

Еще одно уголовное дело «давно минувших дней», в котором сотрудники отделения по раскрытию преступлений прошлых лет поставили точку, также связано со Спасским районом.

Изучая в архиве приостановленные дела, следователи обратили внимание на уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство в 2006 году.

…Во время работы на арбузных бахчах один рабочий приревновал другого к своей сожительнице, такой же сезонной рабочей. Когда все разошлись, ревнивец, будучи нетрезвым после изрядно выпитой за обедом водки, дважды ударил своего обидчика по лицу топором. Причем не обухом, а лезвием. Решив, что убил человека, «Отелло» пустился в бега. Его искали, но не нашли.

История, на первый взгляд, банальная. Но с момента совершения преступления прошло 15 лет, а оно до недавнего времени оставалось нераскрытым.

Следователи с помощью оперативных сотрудников полиции разыскали беглеца. Оказалось, что несколько лет он скрывался в селах Черниговского района. Он спился, у него были психические расстройства и микроинсульты. Сейчас мужчина находится в спецучреждении для душевно больных. Он вменяемый, но с явными нарушениями поведения и потому показания давать не может.

– Мы направили уголовное дело в суд, но исходя из выводов психиатрической экспертизы подсудимый не представляет опасность для общества. Поэтому нет необходимости применять к нему принудительные меры лечения. Кроме того, сроки давности по данному преступлению уже на исходе. Поэтому его могут освободить в зале суда, – говорит Игорь Ковалев.

Что касается потерпевшего, то он выжил. Бедолагу вовремя доставили на «скорой» в больницу. А потом он исчез. Когда следователи стали его искать, выяснилось, что последний раз пропавший засветился в полицейских сводках весной 2018 года как соучастник кражи имущества из частного дома. Еще через месяц на него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство в Советском районе Владивостока. И буквально на днях следователи получили оперативные сведения о том, что разыскиваемого мужчину убили в августе 2018 года, но уже не в Приморье. Здесь можно сказать только одно: он сам шел к такому финалу своей жизни. А в актив отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) добавилось еще одно раскрытое дело.

Нас ждет массив «темных» дел

Рассказывает руководитель следственного управления СК России по Приморскому краю Владимир Фомин:

– Каждое преступление должно быть раскрыто, и каждый преступник должен понести заслуженное наказание. От этого зависит восстановление нарушенных прав потерпевших и реализация принципа неотвратимости наказания за совершенные злодеяния. Особенно это касается нераскрытых преступлений, совершенных в прошлые годы. Работа по раскрытию «темных» преступлений ведется непрерывно. Правда, пока мы не можем охватить сразу все нераскрытые преступления. Пройдет, наверное, не один год, когда при нормальной скрупулезной работе мы окунемся в 90-е годы, где огромный массив приостановленных уголовных дел. И постепенно будем углубляться дальше.

Справка «В»

Только в 2020 году сотрудниками СУ СК России по Приморскому краю раскрыто 62 преступления из категории «темных» дел. Из них 27 преступлений – тяжкие и особо тяжкие. Среди них три убийства и три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. В 2019 году раскрыто 31 преступление, совершенное в прошлые годы. Прогресс в работе следственного управления налицо.

Сергей КОЖИН

Фото Авроры РИМСКОЙ