Владивостоку написали стратегию до 2050 года «Владивосток-2050: стратегия пространственного развития города» – такой документ разработан специалистами администрации Владивостока, а также архитекторами краевой столицы. Пока это первый этап большой аналитической работы по пространственному развитию, которая планируется в ближайшей перспективе.

Задача – обозначить роль города на карте Дальнего Востока, России и Азиатско-Тихоокеанского региона, определить основные векторы развития экономики, принципы дальнейшей застройки, образ города и ключевые цели на будущее, а также проекты, которые помогут их достигнуть.

Документ создан на основе Генерального плана города и Правил землепользования и застройки, проекта, разработанного КБ «Стрелка», мастер-плана японской компании «Никкен Секкей», программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостока, предложений, выработанных в ходе конференции профессионального сообщества, которая прошла летом этого года в рамках создания стратегии пространственного развития города, других документов, а также опроса жителей.

Так, специалисты констатируют: сейчас Владивосток – это город-порт, логистический центр, а также центр международного сотрудничества России со странами АТР. Предлагается скорректировать направление развития и позиционирования: Владивосток должен стать городом, удобным для жизни и ведения бизнеса. Такой вариант предусматривает широкую диверсификацию экономики. Население к 2050 году может достигать 2,5 млн человек при условии выполнения целого ряда мер и программ развития.

Выделен ряд ключевых проблем, которые требуют решений. Среди них, к примеру, отток населения, приоритет личного транспорта над общественным, недостаток вело– и пешеходной инфраструктур, изношенность инженерной инфраструктуры и другие.

Из ключевых отраслей помимо логистики в городе могут успешно развиваться туризм и культура, креативные индустрии, отрасли, связанные с Мировым океаном и биотехнологиями. Среди важнейших целей – доступное жилье, качественная городская среда, высококвалифицированные рабочие места, развитая сфера образования, культуры, досуга.

Эксперты предлагают перейти к стратегии сбалансированного роста города, основные элементы которой – разнообразие видов жилой застройки, компактность, связанность и комфорт перемещений и другие. Еще один элемент – смешанное землепользование, который означает строительство различных видов жилья, офисов, школ, парков, магазинов, ресторанов и других типов объектов в одном квартале. Смешанное землепользование привлекает больше людей на территорию в разное время суток, что позволяет поддержать малый и средний бизнес, повысить безопасность и жизнеспособность такой территории.

Стратегия «Компактный город» означает более эффективное использование ранее освоенных городских территорий, поощрение комплексного развития внутри сложившихся городских районов, а не освоения больших площадок вне города.

Специалисты подчеркивают: сейчас огромные территории уже освоенной части полуострова Муравьева-Амурского заняты пустырями, гаражами, складами, промзонами – это так называемые неактивные территории, которые необходимо включать в оборот. Здесь можно было бы разместить порядка 5 млн кв. метров жилья, а это не менее 150 тысяч жителей.

В плане жилищного строительства и развития территорий отражены такие перспективные проекты, как создание центрального бизнес-хаба в районе Первой Речки на месте нынешней нефтебазы, комплексное освоение полуострова Саперного на острове Русском, острова Елены, бухты Патрокл, создание нового планировочного района Уссурийский (в районе бухты Щитовой), реновация Голубиной Пади.

А к 2050 году необходимо планировать комплексную реновацию территорий массовой жилой застройки 1950-1980 годов.

Отдельный раздел – транспортное развитие города. В планах – строительство моста от ул. Казанской на остров Елены, второго моста через Золотой Рог – от Эгершельда до Чуркина (ул. Калинина). Развитие общественного транспорта предполагает выделенные полосы для автобусов и электротранспорта. Необходимо внедрение городской электрички по круговому маршруту.

Обязательный элемент современного города – платное парковочное пространство, развитие электротранспорта, создание велодорожек, развитие пешеходных связей, грамотное проектирование улиц, которое должно предусматривать островки безопасности, зеленые зоны, меры успокоения трафика и т. д.

Ключевые проекты в сфере рекреации и благоустройства – реконструкция парка Минного городка, создание парка на полуострове Назимова, непрерывной набережной и сети видовых парков на сопках и многие другие.

Специалисты подчеркивают: в дальнейшей работе над стратегией пространственного развития Владивостока многие проекты будут уточнены и скорректированы. Однако создание документа поможет увидеть образ города будущего, определить его основные ценности, которые необходимо сохранить, обозначить модели дальнейшего развития.

Кстати, с документом можно познакомиться на сайте администрации Владивостока.

Сергей ПЕТРОВ

Проект с сайта Vlc.ru.